Cómo compartir tu DNI de manera segura en internet: estas son las recomendaciones de la OCU

Una vez que un tercero accede a una copia electrónica de este documento, las posibilidades de manipulación digital, falsificación o uso ilegítimo aumentan significativamente

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

El DNI se renueva en
El DNI se renueva en las oficinas de la Policía Nacional. (EFE)

La digitalización de trámites y servicios ha multiplicado la necesidad de enviar el DNI por internet para identificarse ante administraciones, empresas o gestiones cotidianas. Sin embargo, compartir este documento sin tomar precauciones puede exponer a usuarios a riesgos como fraudes, suplantación de identidad o el acceso no autorizado a datos personales y económicos. Una vez que un tercero accede a una copia electrónica del DNI, las posibilidades de manipulación digital, falsificación o uso ilegítimo aumentan significativamente. Basta una fotografía en alta calidad para que ciberdelincuentes intenten suplantar a la persona titular, operar en su nombre o acceder a servicios que requieren identificarse con este documento.

Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insiste en adoptar medidas concretas cada vez que sea imprescindible remitir una copia electrónica del Documento Nacional de Identidad. El objetivo es dificultar al máximo las posibles maniobras de falsificación o suplantación, así como limitar la exposición de datos innecesarios.

Una de las primeras medidas consiste en remitir siempre una copia del DNI en blanco y negro en lugar de a color. La conversión a escala de grises reduce la riqueza de detalle que podría facilitar la edición y manipulación por parte de terceros. Además, al distinguir la copia de la original, resulta más complicado que alguien intente utilizarla como prueba válida ante otras entidades.

Por otro lado, la OCU aconseja no enviar ambas caras del DNI si no es imprescindible. Esta medida reduce la exposición de información y limita las oportunidades de utilización indebida. Si en algún caso resulta inevitable enviar ambas caras, la OCU sugiere reforzar la protección visual añadiendo una marca de agua o un texto superpuesto que aclare el motivo del envío, la fecha y el destinatario. Por ejemplo: “Solo para trámite con X empresa – 21/08/2025”. Así, si alguien intenta reutilizar la imagen para otro propósito, queda registrado de forma clara su verdadero origen y limitación temporal.

Esta protección puede incorporarse fácilmente con funciones de tratamiento de imágenes en programas de oficina. Tras añadir la marca de agua, es aconsejable guardar el archivo en formato JPG, preferentemente sin capas editables. De esta manera, se complica el borrado de la protección y se dificulta su manipulación posterior.

El 'DNI catalán' que promueve el Consell de la República se llama Identitat Digital.

Ocultar datos no relevantes para el trámite

No todos los trámites online requieren que toda la información del DNI quede expuesta. Elementos como las fechas de emisión y caducidad, el número CAN, el código MRZ (zona de lectura mecánica) o el IDESP pueden ocultarse con técnicas sencillas. La OCU aconseja difuminar o tachar estos campos directamente sobre la imagen, siempre guardando el archivo final como JPG para impedir la recuperación de los datos cubiertos.

Finalmente, es fundamental enviar el DNI exclusivamente por canales que mantengan el cifrado de la información, como correos electrónicos protegidos, secciones de plataformas oficiales o aplicaciones específicas con medidas de seguridad. El documento enviado debe ser almacenado y remitido de forma controlada, limitada al destinatario y eliminada posteriormente cuando ya no sea necesaria para el trámite.

La OCU subraya la importancia de no circular copias del documento por aplicaciones de mensajería o almacenarlas en la nube sin una capa extra de protección.

