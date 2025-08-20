España

Así es el ‘DNI Expréss’, el sistema que ha sido galardonado con el premio a la Innovación en la Gestión Pública

Este sistema ya se encuentra en fase de despliegue y permite que el trámite se realice en cuestión de minutos y sin necesidad de prolongadas esperas

Daniel Malagón

Daniel Malagón

El DNI se renueva en
El DNI se renueva en las oficinas de la Policía Nacional. (EFE)

La División de Documentación de la Policía Nacional ha sido galardonada este martes con el Premio a la Innovación en la Gestión Pública por su sistema pionero conocido como ‘DNI Exprés’, que permite renovar el Documento Nacional de Identidad sin necesidad de aportar una fotografía física ni concertar cita previa. Este avance, que ya se encuentra en fase de despliegue, permite que el trámite se realice en cuestión de minutos.

El galardón ha sido otorgado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en reconocimiento de las prácticas innovadoras en la provisión de servicios públicos.

El funcionamiento del ‘DNI Exprés’ se basa en un Módulo de Expedición Múltiple, una infraestructura avanzada que integra dos cabinas independientes para los usuarios y un puesto central para el funcionario encargado. Esta disposición permite que dos personas puedan renovar su documento de forma simultánea, manteniendo la privacidad y la seguridad de los datos personales en todo momento.

El proceso está guiado por una pantalla interactiva que orienta al ciudadano en cada paso, desde la identificación hasta la finalización del trámite. Uno de los elementos más innovadores del sistema es la captura automática de los datos biométricos del titular. El propio módulo realiza la fotografía y registra la huella dactilar en el acto, lo que elimina la necesidad de aportar fotografías externas y garantiza la autenticidad y actualidad de la información. Además, el usuario puede personalizar la contraseña de acceso a los certificados electrónicos almacenados en el chip del documento.

El 'DNI catalán' que promueve el Consell de la República se llama Identitat Digital.

En el mismo sitio puede también realizar el pago de las tasas correspondientes allí mismo, ya sea mediante tarjeta bancaria o a través de dispositivos con tecnología contactless, como teléfonos móviles o relojes inteligentes. La Policía Nacional recuerda en su página web que si el DNI está en vigor la renovación es gratuita, mientras que si está caducado, lo has perdido, te lo han robado o se ha deteriorado, el precio será de 12 euros.

Requisitos y excepciones

No obstante, la implantación de este sistema no es universal ni inmediata. Para poder utilizar el DNI exprés, es imprescindible que la comisaría de Policía de la localidad cuente con una de estas cabinas instaladas. Por tanto, quienes no dispongan de este recurso en su zona deberán seguir utilizando el método tradicional hasta que el despliegue sea completo. Para acceder a este servicio, el ciudadano debe cumplir con todos los requisitos establecidos: portar el DNI antiguo de forma presencial, que el chip del documento se conserve funcional y legible, y que la expedición del nuevo documento no conlleve modificaciones de datos personales como domicilio o apellidos.

No se podrá acceder al DNI Exprés si las impresiones dactilares del titular presentan problemas de lectura o si se trata de la primera inscripción en el registro. Tampoco podrás si tu documento ha sido extraviado o robado, debido precisamente a la obligatoriedad de presentar el DNI físico.

