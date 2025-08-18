Musaka de calabacín y carne, una versión original de la clásica receta griega para preparar fácilmente en casa

Receta de moussaka de calabacín (Adobe Stock)

La musaka o moussaka es una de las recetas estrella de la gastronomía griega, una elaboración a capas tradicional de los Balcanes y el Medio Oriente que tiene la berenjena como protagonista. La receta más conocida y difundida se caracteriza por la combinación de tres componentes, las berenjenas, la carne picada y la bechamel, elementos que se colocan a capas en una fuente y se hornean hasta conseguir una especie de lasaña contundente y llena de sabor.

En esta ocasión, sustituiremos la berenjena por calabacín, una de las verduras estrella del verano y la favorita de muchos. Ligera, llena de propiedades nutritivas y de sabor, esta hortaliza se encargará de separar las capas de carne en nuestra musaka, las cuales intercalaremos con una sencilla bechamel casera. El resultado es una receta riquísima y muy original, perfecta para aquellos días en los que buscamos un plato fácil de preparar, reconfortante y muy sabroso.

Receta de musaka de calabacín

Esta receta consiste en superponer capas de calabacín previamente doradas, una salsa de carne aromatizada con canela y un toque de vino, y una cubierta de bechamel cremosa gratinada con queso. El resultado final es una especie de lasaña sin pasta, con un delicioso contraste entre la cremosidad de la bechamel y el sabor especiado de la carne.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 35 minutos

Cocción: 40 minutos

Reposo: 15 minutos

Tiempo total: 1 hora y 30 minutos aproximadamente

Ingredientes

3-4 calabacines grandes

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

500 gramos de carne picada de ternera o cordero

1 cebolla grande (picada)

2 dientes de ajo (picados)

400 gramos de tomate triturado

1 cucharadita de canela molida

1 cucharadita de orégano seco

1 hoja de laurel

Un chorrito de vino tinto (opcional)

40 gramos de mantequilla

40 gramos de harina

500 mililitros de leche

Nuez moscada al gusto

1 huevo (opcional, para la bechamel)

50 gramos de queso rallado (parmesano o kefalotyri griego)

Cómo hacer musaka de calabacín, paso a paso

Lava y corta los calabacines en rodajas finas. Espolvorea con sal y deja reposar diez minutos para que suelten agua. Sécalos con papel de cocina. Dora las rodajas en una sartén con aceite de oliva o ásalas al horno a 200 °C durante diez a quince minutos, hasta que estén ligeramente doradas. En una sartén, rehoga la cebolla y el ajo en aceite de oliva. Añade la carne y cocina hasta que cambie de color. Incorpora el tomate triturado, canela, orégano, hoja de laurel, sal, pimienta y el vino tinto. Cocina a fuego medio-bajo unos veinte minutos hasta que espese. Retira la hoja de laurel. Para la bechamel, derrite mantequilla en un cazo, añade harina y remueve durante dos minutos. Agrega la leche poco a poco, removiendo sin parar para evitar grumos. Cocina hasta que espese y sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Deja templar y, si quieres, añade el huevo batido. Incorpora el queso rallado. Monta la musaka en una fuente. Para ello, coloca una capa de calabacines, luego una capa de carne con salsa y una cucharada de bechamel. Alterna capas hasta terminar los ingredientes, acabando siempre con calabacín. Cubre con bechamel, espolvorea más queso rallado y hornea a 180 °C durante 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Deja reposar 15 minutos antes de cortar, para que la musaka adquiera cuerpo y sea fácil de servir.

¿Cuántas raciones se obtienen de esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente seis porciones de tamaño generoso.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: alrededor de 320-370 kcal

Proteínas: 24 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 16 g

Fibra: 2 g

Sodio: 420 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar la musaka de calabacín en un recipiente hermético refrigerado hasta por tres días. Recomienda recalentar en horno o microondas antes de servir. Puede congelarse bien durante dos meses si se guarda porciones individuales.