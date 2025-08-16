España

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

El empresario prioriza mantenerse conectado a la normalidad y que sus hijos no se malcríen dándoles una vida de lujo

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

El millonario decidió quedarse con menos de un 10% de las ganancias para no tener un estilo de vida de como el de Jeff Bezos (Pixabay)

Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial han generando un impacto histórico en el mundo de los negocios. Muchos empresarios, algunos menores de 40 años, han sabido hacerse multimillonarios en un tiempo récord. Esto fue lo que le ocurrió a Brian O’Kelley en 2018, cuando vendió APPNexus, su empresa de tecnología publicitaria, a AT&T por 1.600 millones de dólares.

En lugar de despilfarrar su dinero, comprar el coche y el yate más caros del mercado, O’Kelley tuvo una conversación con su esposa en la que se preguntaron cuánto dinero era suficiente para ellos y destinaron todo lo demás a causas benéficas. La suma que se quedaron fue menos de 100 millones de dólares, lo que corresponde a un 10% de su participación en la startup tras su adquisición.

“Simplemente calculamos una cantidad que consideramos suficiente para comprar una casa y cosas así, la duplicamos y regalamos el resto”, explicó. El empresario actualmente está construyendo su tercera startup, Scope3, una empresa de datos emisiones de las cadenas de suministros.

“Nunca quisimos tener tanto dinero que no tuviéramos que tomar decisiones. Significa que no podemos ser completamente ridículos con nuestra vida”, explicó el millonario, alegando que la decisión de limitar su riqueza no es solo por generosidad.

No quiere que sus hijos se acostumbren al lujo

Como todo millonario, O’Kolley conoce lo que realmente es el lujo, pero sostiene no querer que sus hijos se malcríen: “Me siento fatal porque pueden volar en clase ejecutiva”, dice, aunque reconoce que actualmente vuela en clase ejecutiva: “He volado por todo el mundo en clase turista tantas veces que me estoy consintiendo”.

El empresario reconoce también haber volado por todo el mundo en clase turista me estoy consintiendo, pero no quiero consentir a mis hijos”, añade O’Kelley. “Y mucho de esto me lleva a pensar en cómo ven la vida desde sus ojos. Quiero que compartan un poco de esa lucha que yo tuve”.

El millonario que construyó 99 miroviviendas para ayudar a las personas sin hogar de su ciudad

Con estas medidas, el millonario pretende que sus hijos compartan la lucha que tuvo el antes de amasar la fortuna que acumula a día de hoy. “Tenemos una vida increíble, podemos hacer casi todo lo que queremos. Pero no podemos hacer todo lo que queremos. Tenemos que hablar de nuestro presupuesto como cualquier otra persona”, añadió.

Un hombre que reniega del estilo de vida de los multimillonarios

Pese a haber generado su fortuna son ayuda de nadie, el millonario reniega firmemente de tener la vida de personas como Jeff Bezos: “Ojalá más gente se preguntara por qué hay que tener su estilo de vida. No puedes tener un yate, un helicóptero, una isla, un gran edificio con tu nombre y todas esas cosas, porque entonces eres un poco desagradable. Ningún ser humano puede apreciar eso de verdad.”, señala.

O’Kelley contempla el estilo de vida de los millonarios como “un desperdicio de dinero increíblemente ridículo en un mundo donde hay tanta gente que no lo tiene” y señala que ser uno de ellos es abandonar los límites y consecuencias que define la vida normal.

El empresario considera que es “muy importante” mantenerse conectado a la normalidad y reniega de poseer un yate y “vivir sin consecuencias”. “¿cómo podemos ser responsables cuando tenemos tanto dinero que podemos comprar cualquier cosa?”, explica.

