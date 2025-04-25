España

El lado más personal de Marta Flich: de sus estudios en Economía a su relación con un nieto de Franco

La presentadora y compañera de Risto Mejide anunció el pasado jueves su marcha del programa 'Todo es mentira' después de 6 años

Por Lucas Leal

Marta Flich es una conocida presentadora y actriz que, paradójicamente, acabó en el mundo de la televisión de manera prácticamente repentina. Quizá muchos no asocien el nombre de Marta Flich a una de las grandes figuras del periodismo televisivo de nuestro país y, aunque lo cierto es que la valenciana comenzó su camino en la pequeña pantalla hace 7 años, en 2018, también es verdad que Flich ya cuenta con una gran prestigio y experiencia. La presentadora ha pasado por importantes espacios de la televisión y, hasta el pasado jueves, era la presentadora principal del programa Todo es mentira, junto a Risto Mejide en el canal Cuatro.

Durante la emisión en directo del programa del jueves, Marta Flich anunció su marcha de un espacio en el que acumulaba más de 6 años de su trayectoria y que, según aseguraba, “no se tenía mucha fe en que tirara para delante, pero aquí estamos. Es un programa que funciona como una moto”. Su compañero Risto, emocionado, supo agradecer y valorar el trabajo de Flick al frente de Todo es mentira: “Yo con esta mujer me lo he pasado genial, han sido seis años maravillosos. Es una curranta, en privado le llamo jabata, imagínate. Pero, sobre todo, ha sido como una hermana para mí”.

De estudiar Economía a trabajar en la televisión

Sobre su futuro, la propia Marta Flich no sabe responder qué pasará: “Me encantaría decir a dónde me voy, pero es que no lo sé”, revelaba el pasado jueves en la despedida de su programa. Lo que sí está claro es que haberse ganado un puesto principal en un programa como Todo es mentira no es algo al alcance de cualquiera y, en su caso, lo ha logrado gracias a su talento periodístico y, también, al hecho de haber comenzado en ese mundo, prácticamente, por cuestión de suerte. Flich estudió Economía en la Universidad de Valencia y, más tarde, realizó un máster en Comercio Internacional.

Sin embargo, nunca dejó de lado su pasión por la música, tocaba el piano y cantaba, y sobre todo por la interpretación. A partir del año 2007, Marta Flich se centró en el teatro y el entrar en este mundo le abrió la oportunidad de comenzar a hacer pequeñas intervenciones en series de televisión, en lo que sería su primer contacto con la pequeña pantalla.

En el periodismo, comenzó en el diario El Huffington Post y, más tarde, fue colaboradora en el programa de radio Por fin no es lunes, de Onda Cero. Su primera experiencia en televisión fue de la mano de RTVE, que confió en ella para presentar Ese programa del que usted me habla, de La 2. El salto a Mediaset hizo que, además de su programa junto a Risto Mejide, fuese elegida para presentar la octava edición de Gran Hermano VIP.

En su plano más personal, al acabar sus estudios de máster en Delaware, Marta Flich volvió a Madrid y comenzó a trabajar en una sucursal de La Caixa. Fue allí donde conoció a una de sus parejas, el nieto de Francisco Franco, Jaime Martínez-Bordiú. A pesar de que esta relación no duró más que un año, sus apariciones públicas juntos fueron muy sonadas durante ese tiempo, destacando cuando la pareja acudió de la mano a la mediática boda de la hermana de Jaime, Carmen Martínez-Bordiú.

