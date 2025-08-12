España

Mapa en directo de la DGT: estas son las carreteras cortadas en España este martes 12 de agosto por los incendios

Decenas de incendios arrasan diversos puntos del territorio español

Por Daniel Malagón

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) combaten las llamas en Las Médulas. (EFE/ Cedida por David Voces Olego)

Avivados por el viento y en plena ola de calor, decenas de incendios arrasan diversos puntos del territorio español. Las llamas, el humo y la ceniza han provocado este martes hasta una decena de carreteras secundarias cortadas.

La comunidad de Castilla y León afronta hasta 15 focos activos por el fuego originado en el entorno paisajístico de las Médulas. Según ha informado la DGT, en la provincia de León, la vía afectada es la LE-111 a la altura de Nogarejas.

En Zamora, los incendios en Molezuelas de la Carballeda y Puercas han obligado a evacuar a cuatro poblaciones y se mantienen en el máximo nivel de gravedad. En esta provincia el cierre afecta a cinco tramos: ZA-P-2554 y ZA-111 en Cubo de Benavente, ZA-P-1511 en Alcubilla de Nogales, ZA-P-2433 en Puercas y ZA-110 cerca de Rosinos de Vidrieales. Dentro de la provincia de Cáceres, permanece cortada la EX-387 en las inmediaciones de Valdelacasa de Tajo.

En Toledo, la restricción al tráfico se localiza en la TO-1197 en la zona de Navalmoralejo. También en la CM-4100 desde el km 16 en Azutan hasta el kilómetro 28, en la localidad de Estrella.

"Después de consolidar perímetro y defender la localidad en la zona de Congosta de Vidriales como última actuación el equipo de BRIF La Iglesuela se retira a lugar de pernocta" (Fuente: @AT_Brif).

Tráfico recuerda que el estado de las carreteras en tiempo real puede ser consultado en cualquier momento a través de su portal web oficial (infocar.dgt.es), además de información actualizada en sus redes sociales y los boletines de radio.

Otras herramientas para orientarnos

Google Maps también dispone de una herramienta útil para localizar y seguir incendios a tiempo real, aunque nunca debe sustituir los canales oficiales, ya que sirve para orientación y contexto, no para alertas oficiales en primera instancia.

La compañía ha integrado en las últimas versiones capas e indicadores relacionados con crisis —incluyendo incendios— que aparecen como alertas SOS, perímetros o “polígonos” de fuego y enlaces a fuentes oficiales cuando hay un suceso activo.

Noticia en ampliación

