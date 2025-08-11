“No arriesgaré mi carrera”: un piloto se niega a volar después de que un pasajero fume marihuana en el avión

Un pasajero fuma marihuana en un vuelo y el piloto se niega a hacer el trayecto (Montaje Canva Infobae)

“No arriesgo mi carrera”, sentenció un piloto al enterarse de que, uno de los pasajeros de su vuelo, había fumado marihuana momentos antes del despegue.

Momentos antes del inicio del viaje, un usuario de los servicios de la aerolínea American Airlines, fumó marihuana en el baño delantero del avión. Rápidamente, fue interceptado por la tripulación, poniendo fin a su actividad. No obstante, nadie se imaginaba que su conducta tendría consecuencias negativas para todos los pasajeros que esperaban ansiosos el despegue.

Según informa The Times of India, se trataba de un vuelo de San Francisco con destino a Cancún (México). El vuelo había sufrido un retraso considerable debido a problemas técnicos. Mientras se hacían las debidas comprobaciones, activándose los protocolos de seguridad y verificación, un pasajero se encerró en el baño, donde fumó marihuana indebidamente. Esto no hizo nada más que empeorar la situación.

Ante los posibles efectos de la marihuana en el aire concentrado del avión, el piloto encargado del viaje, se negó a volar. “Me quedan 30 años de carrera en United. No estoy dispuesto a dar positivo en una prueba de drogas”, argumentó el profesional, que antepuso su reputación.

Polémica entre los pasajeros

Esto desató una polémica entre los pasajeros que, después de un primer retraso, se dieron cuenta de que muy posiblemente nunca llegarían a despegar. Ante una situación de incertidumbre, la tripulación estuvo 40 minutos pensando una solución.

Un pasajero fuma cannabis en un avión y el piloto se niega a volar (Freepik)

El suceso terminó ocasionando un retraso de cuatro horas y abrió un intenso debate acerca de las razones que llevaron al piloto a adoptar aquella medida. El profesional, temía dar positivo en una prueba de drogas por una exposición pasiva a la marihuana. Esto no solo podría comprometer su carrera, sino también la seguridad de los pasajeros. Ante las circunstancias, la tripulación temía haber estado expuesta a la marihuana, y a los posibles efectos que pudieran comprometer la seguridad del viaje, y decidieron desembarcar a los usuarios. A pesar del retraso, una nueva tripulación les llevaría a su lugar de destino en las próximas horas.

Posibles efectos del consumo pasivo de marihuana

¿Qué efectos podía tener el consumo pasivo de marihuana? ¿Era eso un motivo de peso para detener el viaje? ¿De verdad un consumo indirecto de la droga podría tener consecuencias en el metabolismo del piloto o los azafatos?

Lo cierto es que, respirar el humo de cannabis en espacios cerrados y poco ventilados puede provocar la absorción de pequeñas cantidades de THC, el principal compuesto psicoactivo de la planta. En exposiciones prolongadas, este consumo pasivo podría generar síntomas leves como somnolencia o euforia, e incluso dar positivo en pruebas de detección. Esto podría poner en riesgo la seguridad de los tripulantes, ocasionando efectos adversos en la salud del piloto.

Un Pueblo de Jujuy cultiva cannabis medicinal

El instituto terapéutico sobre adicciones, Intastur, informa sobre los peligros de un consumo pasivo: “aunque el consumidor pasivo no está consumiendo cannabis de forma activa, todavía puede estar expuesto a sus efectos secundarios. Algunos de los riesgos asociados con la exposición al humo o vapor de cannabis incluyen: efectos psicoactivos, problemas respiratorios y posible toxicidad”.

Además, los expertos advierten de que niños, embarazadas y personas con problemas respiratorios son especialmente vulnerables, y recomiendan evitar la exposición en entornos sin ventilación adecuada.

A pesar de las críticas y de los posibles contratiempos que un desajuste horario pudiera ocasionar a los pasajeros, el piloto y la tripulación optaron por priorizar la prevención de cualquier riesgo. En una situación en la que la responsabilidad del vuelo recaía en gran medida sobre sus hombros, consideraron que la seguridad debía prevalecer sobre cualquier otra consideración, incluso a costa de generar demoras o incomodidades temporales.