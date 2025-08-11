España

Madrid refuerza los medios para combatir el incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila)

Se han desplazado 3 bombas forestales y dos mandos de bomberos para que Castilla y León pueda reforzar a los medios que están trabajando en otros incendios activos

Por Newsroom Infobae

Guardar
Madrid refuerza los medios para
Madrid refuerza los medios para combatir el incendio de San Bartolomé de Pinares (@112cmadrid)

La Comunidad de Madrid ha reforzado los medios para combatir el incendio que afecta a San Bartolomé de Pinares, en Ávila, ha informado el 112 de la comunidad madrileña.

En concreto, se han desplazado 3 bombas forestales y dos mandos de bomberos para que Castilla y León pueda reforzar a los medios que están trabajando en otros incendios activos en su región.

El 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que según las necesidades de Castilla y León se enviarían más medios y se ampliará la franja limítrofe de 5 kilómetros de actuación conjunta entre ambas comunidades.

El fuego que el viernes se declaró en el municipio abulense de San Bartolomé de Pinares y se extendió al vecino de Las Navas del Marqués se encuentra en una situación “favorable”, después de una noche en la que han seguido produciéndose “pequeñas reactivaciones” en el interior del perímetro, que han sido controladas.

El incendio, que se calcula que puede haber arrasado entre 500 y 600 hectáreas, fundamentalmente de pino, continúa activo y mantiene el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, después de dos días de trabajo por parte de un amplio operativo del que forma parte la UME.

*Noticia elabora por EFE

Temas Relacionados

Incendio forestalIncendioMadridÁvilaCastilla y LeónEFEAgenciasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en Valencia este 11 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas

El chef David Guibert, sobre el error que cometemos con el tomate: “¿Lo cortas nada más sacarlo de la nevera? Es como tirar el sabor a la basura”

El tiempo de reposo es el paso clave para mantener intacto el sabor de este producto de verano

El chef David Guibert, sobre

España, ¿país de racistas? El conflicto entre musulmanes y cristianos continúa en el siglo XXI, pero con matices modernos

Los recientes acontecimientos en Torre-Pacheco y Jumilla sitúan la islamofobia en el foco del debate

España, ¿país de racistas? El

“Hemos pasado de los discursos de odio a la islamofobia institucional”: la comunidad musulmana rechaza la “deriva antidemocrática” tras el veto de PP y Vox en Jumilla

La prohibición en la localidad murciana de la celebración de actos islámicos en las instalaciones deportivas ha provocado “una gran decepción” en este colectivo

“Hemos pasado de los discursos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Arabia Saudí se consolida como

Arabia Saudí se consolida como comprador de la industria de defensa española: avanza la construcción de corbetas del contrato millonario con Navantia

Evacuados 700 vecinos de cuatro localidades por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

Avería en Renfe: un incidente obliga a parar un trayecto Madrid-Cádiz en plena ola de calor y otro tren desaloja a 130 personas en Tarragona

Un menor de 12 años agrede sexualmente a su vecino de 5 con autismo: la víctima le contó a su madre que le obligaba a realizarle felaciones a cambio de juguetes

Dos años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer que conoció en Tinder: aprovechó que se quedó dormida por su medicación para meterla desnuda en su cama

ECONOMÍA

Dos de cada tres compradores

Dos de cada tres compradores de segundas viviendas prefieren disfrutar de ellas en vez de ponerlas en alquiler

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 agosto

El “cazador de okupas” que se mete a vivir con ellos y los molesta hasta que se van: “No lastimo a nadie, no los echo, no los saco a la fuerza”

Un abogado explica la ley que no puedes pasar por alto: “A uno de nuestros clientes le costó más de 40.000 euros”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol