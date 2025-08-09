Agencias

Bomberos Madrid extinguen un incendio en un cuarto de contadores en Fuencarral con cuatro intoxicados por humo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un total de nueve dotaciones de Bomberos de Madrid han extinguido este sábado un incendio declarado en un cuarto de contadores en un edificio de la calle Sanxenxo, en el distrito madrileño de Fuencarral.

El fuego se originó en la planta -1 del inmueble y provocó una gran cantidad de humo. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil y han atendido a cuatro personas por inhalación de humo, todas ellas de carácter leve y dadas de alta en el lugar.

En este operativo han participado, junto a los bomberos de la capital, agentes de la Policía Municipal y Policía Nacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares impulsa el uso del español en la diplomacia multilateral

Albares impulsa el uso del

Sánchez reivindica a Zelenski como actor imprescindible en las conversaciones de paz: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"

Sánchez reivindica a Zelenski como

Más de 200 detenidos en una nueva y multitudinaria protesta contra la ilegalización de Palestine Action

Más de 200 detenidos en

España logra un oro, una plata y otros dos bronces en los Juegos Mundiales de Chengdu

España logra un oro, una

Petro anuncia el inicio de conversaciones de paz con el Clan del Golfo

Petro anuncia el inicio de