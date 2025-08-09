Incendio de San Bartolomé (Ávila) afecta a 600 hectáreas y cuenta con un perímetro de unos 20 kilómetros (@Defensagob)

El incendio forestal declarado este viernes en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la comarca abulense de Hoyo de Pinares, evoluciona favorablemente tras haber registrado varias reactivaciones y los datos que manejan los datos apuntan a un perímetro de unos 20 kilómetros con 600 hectáreas afectadas.

En consecuencia, los vecinos de Ciudad Ducal y La Estación pueden regresar a sus hogares, tal y como establecido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). A su vez, Protección Civil ha desmontado el albergue en Las Navas del Marqués, que se había instalado para atenderlos.

Aunque todavía no se puede dar por controlado, más de un 90% del perímetro está estabilizado. Más de 1.500 vecinos fueron desalojados, sin constatarse daños en las viviendas, a las que ya han ido regresando.

“El perímetro no ha evolucionado y ahora mismo no hay llamas”

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado el técnico del incendio Víctor Fernández, quien ha destacado que ahora mismo el incendio está “bastante sujeto”, si bien “todavía no se puede hablar de estabilización ni de control”, gracias al trabajo realizado por la noche y la colaboración de la población, lo que ha permitido “avanzar mucho” en las tareas de extinción y perimetración.

No obstante, ha advertido de que quedan “horas críticas” por delante ya que se han registrado varias reactivaciones y se trabaja para contener el perímetro.

“El perímetro no ha evolucionado y ahora mismo no hay llamas saliendo de toda la zona que está trabajando y hay bulldozers, hay cuadrillas de tierra, hay camiones repartidos por todo el incendio”, ha explicado.

Durante la jornada, el 43 Grupo del Ejercito del Aire y del Espacio se ha incorporado con dos aviones anfibios a los trabajos de extinción y control de este incendio forestal, que cuenta también con 70 efectivos de la Guardia Civil, 106 de la UME, dos unidades BRiF y tres aviones. La Policía Nacional también colabora en estación de Ávila.

