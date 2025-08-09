España

Incendio de San Bartolomé (Ávila) afecta a 600 hectáreas y cuenta con un perímetro de unos 20 kilómetros

El 43 Grupo del Ejército del Aire se ha incorporado con dos aviones anfibios a los trabajos de extinción y control del incendio

Por Newsroom Infobae

Guardar
Incendio de San Bartolomé (Ávila)
Incendio de San Bartolomé (Ávila) afecta a 600 hectáreas y cuenta con un perímetro de unos 20 kilómetros (@Defensagob)

El incendio forestal declarado este viernes en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la comarca abulense de Hoyo de Pinares, evoluciona favorablemente tras haber registrado varias reactivaciones y los datos que manejan los datos apuntan a un perímetro de unos 20 kilómetros con 600 hectáreas afectadas.

En consecuencia, los vecinos de Ciudad Ducal y La Estación pueden regresar a sus hogares, tal y como establecido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). A su vez, Protección Civil ha desmontado el albergue en Las Navas del Marqués, que se había instalado para atenderlos.

Aunque todavía no se puede dar por controlado, más de un 90% del perímetro está estabilizado. Más de 1.500 vecinos fueron desalojados, sin constatarse daños en las viviendas, a las que ya han ido regresando.

“El perímetro no ha evolucionado y ahora mismo no hay llamas”

Incendio de San Bartolomé (Ávila)
Incendio de San Bartolomé (Ávila) afecta a 600 hectáreas y cuenta con un perímetro de unos 20 kilómetros (@Defensagob)

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado el técnico del incendio Víctor Fernández, quien ha destacado que ahora mismo el incendio está “bastante sujeto”, si bien “todavía no se puede hablar de estabilización ni de control”, gracias al trabajo realizado por la noche y la colaboración de la población, lo que ha permitido “avanzar mucho” en las tareas de extinción y perimetración.

No obstante, ha advertido de que quedan “horas críticas” por delante ya que se han registrado varias reactivaciones y se trabaja para contener el perímetro.

“El perímetro no ha evolucionado y ahora mismo no hay llamas saliendo de toda la zona que está trabajando y hay bulldozers, hay cuadrillas de tierra, hay camiones repartidos por todo el incendio”, ha explicado.

Durante la jornada, el 43 Grupo del Ejercito del Aire y del Espacio se ha incorporado con dos aviones anfibios a los trabajos de extinción y control de este incendio forestal, que cuenta también con 70 efectivos de la Guardia Civil, 106 de la UME, dos unidades BRiF y tres aviones. La Policía Nacional también colabora en estación de Ávila.

*Noticia elaborada por Europa Press

Temas Relacionados

ÁvilaBomberosIncendio forestalIncendioFuegoLlamasCastilla y LeónEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 9 de agosto

Al instante los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores de la lotería

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Aquí los resultados del sorteo Primitiva dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado; averigue si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado del

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Bonoloto: ganadores y

Resultados ganadores del Super Once del 9 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados ganadores del Super Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Sorteo 5 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla con Zelenski

Pedro Sánchez habla con Zelenski para trasladarle su apoyo antes de la reunión entre Trump y Putin: “Nada de Ucrania sin Ucrania”

80 años después de la bomba atómica de Nagasaki, Europa debate sobre el armamento nuclear: de la propuesta de Macron al rechazo de España

Dimite un concejal de Catarroja, investigado por una denuncia de agresión sexual a un menor

Se derrumba el techo de una de las capillas donde se generó el incendio en la Mezquita de Córdoba

Conflicto laboral en la base naval de Rota: paros, denuncias por vulneraciones sindicales y amenazas de nuevas protestas

ECONOMÍA

Resultados ganadores de la lotería

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 9 de agosto

Resultados ganadores del Super Once del 9 agosto

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una madre deberá devolver a sus tres hijos 7.600 euros tras ocultar parte de la herencia de su difunto marido

Un analista inmobiliario ve imposible alquilar una vivienda en España después del verano: “Vienen tiempos complicados”

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española