El incendio forestal de Tres Cantos obliga a desalojar dos urbanizaciones y moviliza a la UME

Un incendio forestal declarado este lunes en una zona de vegetación de la localidad madrileña de Tres Cantos ha obligado al desalojo de las urbanizaciones Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. Las llamas, avivadas por el fuerte viento, han alcanzado las inmediaciones de varias viviendas y han generado una densa columna de humo visible desde municipios situados a varios kilómetros, como San Sebastián de los Reyes o Colmenar Viejo, entre otras, según ha informado Europa Press.

El fuego comenzó alrededor de las 19.45 horas en la zona este del Nuevo Tres Cantos, según ha comunicado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. En respuesta al avance rápido de las llamas y a su proximidad a zonas habitadas, la Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), lo que ha supuesto un despliegue de recursos extraordinarios y el control directo de la emergencia por parte de la administración autonómica.

A la zona se han desplazado inicialmente catorce dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, apoyadas por tres helicópteros que efectuaron descargas de agua hasta que la llegada de la noche obligó a su retirada. Una vez avanzada la tarde, se sumaron nueve dotaciones más, junto a unidades de jefatura y coordinación. Al operativo se añadieron once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y dos unidades de Samur-Protección Civil, que prestan asistencia sobre el terreno y apoyo logístico al resto de efectivos.

Un llamamiento a la precaución a los vecinos de Tres Cantos y San Sebastián

El incendio forestal en Tres Cantos obliga a desalojar dos urbanizaciones y moviliza a la UME (@112cmadrid)

A pesar del gran despliegue de medios para luchar contra las llamas, el empeoramiento de la situación ha requerido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se ha movilizado a petición de la Comunidad de Madrid. Así lo confirmado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a través de su cuenta en la red social X. Asimismo, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también ha llamado a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades y a extremar la precaución.

El puesto de mando se ha instalado en el recinto ferial de Tres Cantos, desde donde se coordinan todos los equipos desplazados al área afectada. Fuentes del Gobierno regional han informado que los medios terrestres han priorizado la defensa de las viviendas próximas al perímetro del incendio con el objetivo de evitar que las llamas alcancen las casas e infraestructuras críticas.

De esta manera, la proximidad del fuego a las urbanizaciones ha obligado el desalojo de los residentes de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, siguiendo las instrucciones del dispositivo Infoma. Además, el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, municipio colindante, ha procedido igualmente al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal y ha solicitado a sus vecinos que no se acerquen al área afectada por la presencia de humo.

Emergencias 112 y los consistorios de la zona han pedido a la población de los municipios cercanos que mantengan cerradas puertas y ventanas ante la intensa humareda que puede afectar la calidad del aire y la visibilidad. Así, la evolución del incendio mantiene la atención de los servicios de emergencia por la posibilidad de que el viento provoque cambios en la propagación de las llamas y nuevas afecciones a zonas habitadas.

Además, los efectivos continúan a última hora de la jornada en las labores de extinción y vigilancia del perímetro. Las autoridades han reiterado el llamamiento a la cooperación ciudadana y han advertido sobre el riesgo de aproximarse a la zona del incendio, ya que la situación permanece activa y requiere la máxima precaución.