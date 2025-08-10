España

El mejor chiringuito de Sanxenxo para tapear y comer buen churrasco: “Terraza con buenas vistas en una de las mejores playas de Galicia”

Sus mariscos y pescados frescos, sus carnes y sus excelentes Albariños hacen de esta zona un destino gastronómico inigualable

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
La Guía Repsol reconoce una
La Guía Repsol reconoce una de las mejores terrazas de Galicia. (Terraza Corsario)

Las Rías Baixas son, para muchos, un auténtico amor de verano. Es el destino predilecto de quienes buscan huir del abrasador calor del sur, buscando la brisa del Atlántico. También de quienes buscan inmensas playas con metros y metros de arena blanca, o de aquellos que disfrutan del ambiente de sus pueblos, de las verbenas y fiestas que allí se celebran en estas fechas.

Pero, más allá de todas sus muy conocidas bondades, las Rías Baixas cuentan con otra gran virtud que hace de este un destino imperdible: su oferta gastronómica. Con sus mariscos y pescados frescos, sus carnes, por supuesto, y sus excelentes Albariños esta zona cuenta con una cocina única, que se refleja a su vez en sus restaurantes, excelentes propuestas gastronómicas que bien merecen una visita. Así lo ha demostrado en más de una ocasión la Guía Repsol, una de las más prestigiosas voces en lo que a hostelería y cocina española se refiere.

Cada año, esta guía entrega sus Soletes, sellos que premian a aquellos locales informales que ofrecen muy buena calidad a un precio razonable. En esta zona de Pontevedra, más concretamente en la localidad costera de Sanxenxo, la guía escoge algunos de sus favoritos, terrazas y chiringuitos donde exprimir al máximo el infinito horizonte del Atlántico y las largas tardes de los veranos gallegos.

Entre todas las opciones que brillan en esta guía, una de las más destacadas es la Terraza Corsario, ubicada sobre la playa de Foxos, en A Lanzada. “En una de las mejores playas de Galicia —abierta al mar y ventosa, pero preciosa— se encuentra esta terraza con buena vista, pero también con buen tapeo, churrasco y arroz”, dicen los expertos de la guía sobre esta terraza.

La Guía Repsol reconoce una
La Guía Repsol reconoce una de las mejores terrazas de Galicia. (Terraza Corsario)

En efecto, al estar situado en las alturas, este chiringuito ofrece un marco inigualable de toda la ría, la costa de Noalla y la península de O Grove, una panorámica imperdible de la costa que permite disfrutar durante el día y también en el impresionante atardecer.

Pero no todo son las vistas. En su amplia terraza abierta, también en su salón, el disfrute viene en muchas y muy variadas formas. Y es que Corsario presenta una extensa carta de cócteles y refrescos, pero también una carta de cocina variada que tiene como grandes especialidades los pescados a la brasa y, sobre todo, el churrasco.

El churrasco es una de
El churrasco es una de las especialidades de la Terraza El Corsario. (Web del restaurante)

Además, algunos días de la semana, concretamente martes, miércoles y jueves, Terraza Corsario se convierte en sala de conciertos, acogiendo a pequeños artistas que ofrecen su música en directo para amenizar la velada. El resto de días de la semana, un DJ se encarga de poner telón de fondo a las impresionantes vistas de las que presume este chiringuito.

Otros puntos recomendados por la guía

El Kiosco Moisés es otro de los chiringuitos que figura en el listado de Soletes Repsol, un rincón ubicado al pie de A Lanzada que destaca por el empleo de ingredientes locales, una cocina sencilla con sabor y un trato al cliente que genera un ambiente acogedor.

También se incluye en la lista Bico Beach, un bar de playa que combina la inspiración balinesa con el carácter gallego. Ofrece cócteles preparados con fruta fresca y hamburguesas hechas la plancha de carbón. Su localización sobre el acantilado de Pragueira, con vistas a la isla de Ons, y la música reggae al atardecer crean un entorno inigualable.

Este año, la Guía Repsol ha sacado una lista de los 260 nuevos restaurantes para el verano. Aquí algunas de las opciones

Casa Zulema sobresale también entre los restaurantes recomendados. Este establecimiento de gestión familiar se sitúa cerca de la playa de Montalvo, apuesta por la cocina tradicional elaborada con productos de la ría, con unas impresionantes vistas hacia las Illas Atlánticas desde su comedor. Frente al puerto de Portonovo se encuentra A Curva, otra de las opciones, una taberna especializada en vinos con una excelente relación calidad-precio.

La lista de Soletes en la zona de Sanxenxo acaba con Michael’s, una alternativa distinta a la propuesta gastronómica de la zona. Fundado en 2018 por el chef estadounidense Michael Poloni, el local se especializa en comida americana, más concretamente de la zona de California.

Temas Relacionados

PontevedraGaliciaGuía RepsolRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Antonio Banderas cumple 65 años: de su devoción por Málaga a la ilusión por la boda de la hija que tuvo con Melanie Griffith

Este domingo 10 de agosto, el conocido actor celebra su 65º cumpleaños, una edad a la que llega con la ilusión de encaminar hacia el altar a su hija, quien se casa

Antonio Banderas cumple 65 años:

Fábricas de artículos, revistas depredadoras, congresos falsos y trabajos inexistentes: el laberinto de las trampas de los científicos

Por menos de 1.000 euros, es posible ‘comprar’ un estudio para poner tu nombre como coautor en una investigación académica

Fábricas de artículos, revistas depredadoras,

El despliegue de la Guardia Civil ante el aumento de la llegada de menores migrantes a nado: colaboración con Marruecos y demanda de falta de medios

El pasado 2 de agosto, 54 niños llegaron a las orillas de Ceuta en una noche

El despliegue de la Guardia

Una experta en biomedicina explica cómo funciona tu “sexto sentido”: “Se llama propiocepción”

Ese presentimiento que te empuja a evitar o seguir un camino o desconfiar de una mirada, tiene una explicación científica

Una experta en biomedicina explica

Las enfermedades de la Prehistoria que limitaban la esperanza de vida a los 30 años: un hueso roto o una gastroenteritis y sin rastro de cáncer

La elevada tasa de mortalidad infantil explica la corta longevidad de los humanos prehistóricos

Las enfermedades de la Prehistoria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El despliegue de la Guardia

El despliegue de la Guardia Civil ante el aumento de la llegada de menores migrantes a nado: colaboración con Marruecos y demanda de falta de medios

Incendio de San Bartolomé (Ávila) afecta a 600 hectáreas y cuenta con un perímetro de unos 20 kilómetros

Pedro Sánchez habla con Zelenski para trasladarle su apoyo antes de la reunión entre Trump y Putin: “Nada de Ucrania sin Ucrania”

80 años después de la bomba atómica de Nagasaki, Europa debate sobre el armamento nuclear: de la propuesta de Macron al rechazo de España

Dimite un concejal de Catarroja, investigado por una denuncia de agresión sexual a un menor

ECONOMÍA

Resultados ganadores de la lotería

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 9 de agosto

Resultados ganadores del Super Once del 9 agosto

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una madre deberá devolver a sus tres hijos 7.600 euros tras ocultar parte de la herencia de su difunto marido

Un analista inmobiliario ve imposible alquilar una vivienda en España después del verano: “Vienen tiempos complicados”

DEPORTES

‘Las del bombo’ o ‘las

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol