Antonio Banderas cumple 65 años: de su devoción por Málaga a la ilusión por la boda de la hija que tuvo con Melanie Griffith

Este domingo 10 de agosto, el conocido actor celebra su 65º cumpleaños, una edad a la que llega con la ilusión de encaminar hacia el altar a su hija, quien se casa

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Antonio Banderas llega a la 39ª edición de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez)

Este domingo, 10 de agosto, Antonio Banderas celebra su 65º cumpleaños. Una edad a la que llega tras toda una vida dedicada a su gran pasión por la interpretación y con la ilusión de llevar a su única hija, Stella del Carmen, hacia el altar. Y es que la joven está a punto de casarse con Alex Gruszynski, a quien conoce desde la infancia.

Reconocido hoy como uno de los actores más emblemáticos del país en el ámbito de la interpretación, el malagueño comenzó a dar sus primeros pasos en la profesión como actor de teatro y, en los años 80, dio el salto al cine gracias al director Pedro Almodóvar. Desde entonces, su rostro no ha dejado de estar presente en la gran pantalla, llegando, incluso, a conquistar Hollywood. Con más de cien películas protagonizadas, algunos de sus filmes más icónicos son La máscara del Zorro o Dolor y gloria, por la que fue nominado a un Oscar y al Globo de Oro y ganó el Premio Goya y el Premio del Festival de Cannes a Mejor Actor.

Aunque a día de hoy se encuentra felizmente emparejado con Nicole Kimpel, lo cierto es que una de sus relaciones más conocidas fue la que el actor vivió con Melanie Griffith. En las décadas de los 90 y del 2000, la entonces pareja fue una de las más seguidas por los focos y las cámaras. Los dos se conocieron en el rodaje de Two Much en 1995 y, un año más tarde, pasaron por el altar en Londres. Poco después, tuvieron a su única hija, Stella del Carmen Banderas Domínguez, en Marbella. Los dos tomaron la decisión de seguir sus vidas por separado y, en el año 2015, anunciaron su divorcio.

Antonio Banderas y Stella del Carmen. (Raúl Terrel/Europa Press)

Desde entonces, su ojito derecho siempre ha sido Stella del Carmen, quien se encuentra preparando todos los detalles de su enlace nupcial. Un momento que Antonio Banderas espera con gran entusiasmo y que, por si fuera poco, se llevará a cabo en su querida tierra natal, Málaga. “Que se case en España es algo que me llena de orgullo. Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida”, confesó en una reciente entrevista para la revista ¡Hola!

Devoción por Málaga

Desde hace un tiempo, el malagueño ha vuelto a residir en Málaga, logrando encontrar un equilibrio para mantener sus proyectos profesionales, volar a Londres o Los Ángeles para rodar sus películas e impulsar al mismo tiempo iniciativas gastronómicas más personales como la reconocida bodega El Pimpi, de la que es copropietario, el gastrobar Tercer Acto, los restaurantes Atrezzo y Doña Inés o La pérgola del Mediterráneo. Además, en Semana Santa se le puede ver disfrutando de las procesiones y participando en la Cofradía de Lágrimas y Favores, que sale de la iglesia San Juan Bautista cada Domingo de Ramos.

Antonio Banderas ejerce como capataz en la estación de penitencia de la Cofradía de Lágrimas y Favores en Málaga. (Álex Zea/Europa Press)

Aunque en el año 2017 sufrió un percance en su salud tras padecer un infarto, lo cierto es que el actor siempre ha cuidado su forma física y, de hecho, es buen seguidor de la dieta mediterránea y de una alimentación equilibrada. Sin embargo, con la idea de no pasar por otra situación similar, ha reducido el consumo de carne roja.

Ahora llega a la edad de 65 años “sintiendo la misma curiosidad y energía que cuando era un joven soñador en Málaga”, tal y como aseguró en ¡Hola! Y es que por Antonio Banderas “el tiempo pasa, pero las ganas de vivir no. Cada arruga en mi cara es una historia, una lección. Y estoy agradecido por cada una de ellas”. Y añadió: “La vida es como un gran escenario. He tenido la suerte de pisar muchos, desde los teatros de mi Málaga natal hasta los estudios de Hollywood. Aún me quedan personajes por interpretar e historias por contar”.

