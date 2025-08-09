España

La española que aspira a liderar a los médicos de familia del mundo: “No podemos seguir funcionando solo con vocación”

Pilar Astier Peña es la primera mujer española que se presenta a la presidencia de la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA)

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Pilar Astier Peña, médica candidata
Pilar Astier Peña, médica candidata a la presidencia de la WONCA. (Cedida)

La atención primaria ha dejado de ser solo la puerta de entrada al sistema sanitario. “Ahora somos los carekeepers, los cuidadores de una atención más segura para las personas”, afirma Pilar Astier Peña. La doctora aspira a ser la primera mujer española en liderar la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA) donde, opina, España puede ser un ejemplo a seguir. “Tenemos áreas de mejora, pero contamos con un currículum estructurado, una formación estandarizada y una distribución de la atención primaria a nivel territorial”, defiende en una entrevista con Infobae España.

Para la especialista, el trabajo de los médicos de familia es el motor para mejorar la salud de la población, pues desde su cartera se da respuesta a “más del 80% de los problemas de salud”, como la diabetes o la tensión arterial. “Somos profesionales que acompañamos a las personas desde la infancia hasta la vejez. Esa longitunalidad nos permite abordar integralmente los problemas de salud, evitar pruebas innecesarias, adecuar los tratamientos y construir una confianza. Esa manera de cuidar ha demostrado reducir la mortalidad, disminuir la atención urgente y las hospitalizaciones”, explica.

La medicina familiar y comunitaria aporta mejoras objetivas en la salud de la población y en la eficiencia del sistema, pero la especialidad todavía enfrenta retos. “Quedan entornos sanitarios que por desconocimiento de nuestro papel infravaloran la especialidad o incluso no la reconocen”, lamenta Astier. Ejemplo de ello es “el hecho de que en muchos países no exista la especialidad”, dice, algo que espera ayudar a cambiar si accede a la presidencia de la WONCA.

La sobrecarga asistencial, la inversión insuficiente y la creciente complejidad de los pacientes son los principales retos que enfrenta la medicina de familia. A esto se suman la carga burocrática y la necesidad de trabajar en equipos multidisciplinares bien estructurados. Para la candidata, cuidar de la salud física y mental de los pacientes empieza por reforzar la atención primaria: “Nuestra función requiere tener equipos coordinados, acceso ágil a recursos y un tiempo adecuado para la consulta, porque así podemos acompañar y apoyar de verdad a la población”.

Liderazgo femenino ante los sesgos machistas

Doctora en consulta. (Canva)

Pilar Astier Peña, miembro de la Sociedad Española de la Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), es el actual enlace entre la WONCA y la OMS. Compite para convertirse en la primera mujer española que presida la WONCA, un paso que da “por un compromiso profundo con la medicina familiar y comunitaria, desde mi trabajo en primera línea de consulta en Zaragoza y atendiendo a la comunidad, pero también por el reto de transmitir esta visión en foros globales”.

El liderazgo femenino es parte central de este salto internacional. Para ella, “ser la primera candidata mujer española es también fruto del trabajo de muchas médicas que han impulsado esta especialidad desde hace décadas”. Pero no es una novedad pues, como indica Astier, “el 70% de las profesionales de medicina de familia menores de 50 años somos mujeres y, en WONCA, las tres últimas presidentas han sido también mujeres”.

La especialista considera imprescindible incorporar una perspectiva de género en los espacios de decisión y en la práctica clínica diaria. “Quienes hemos vivido los sesgos de género podemos reconocerlos y transformarlos. Tener mujeres en cargos de liderazgo permite promover investigaciones y políticas con perspectiva de género y garantizar que las diferencias se aborden e incluyan”, afirma.

Abordar la crisis de profesionales sanitarios desde la facultad

El déficit de trabajadores sanitarios es una de las grandes preocupaciones del sector de la salud. La OMS estima que, para 2050, faltarán alrededor de 10 millones de especialistas médicos. Para Astier, la solución pasa por actuar en múltiples frentes, empezando por mejorar las condiciones laborales de los médicos de familia y reconociendo su rol esencial en el cuidado de la comunidad. “Tenemos que fomentar una formación de medicina de familia estandarizada en todos los países para garantizar el relevo generacional”, defiende la candidata.

Una crisis de médicos sin precedentes: las claves para mantener a los sanitarios en Europa, según los facultativos.

En ese sentido, atraer el talento joven es clave. “Hay que mostrar que la medicina de familia es una especialidad resolutiva, con impacto poblacional y cercana a la comunidad”, afirma, para lo que propone integrar la medicina de familia en los primeros estadios de formación sanitaria, porque “lo que no se conoce, no se elige”. “Hay que impulsar desde los departamentos universitarios que los estudiantes tengan un contacto precoz con la medicina de familia. Y, luego, que estos departamentos ofrezcan asignaturas bien estructuradas, que sean significativas en la formación de los futuros médicos. Solo así podremos formar profesionales comprometidos”, reivindica. Por otro lado, defiende la necesidad de fortalecer el liderazgo de los facultativos, sin jerarquías, que permita “generar entornos laborales respetuosos y colaborativos” dentro de equipos multidisciplinares en el centro de salud.

Todos estos cambios necesitan de una inversión adecuada en atención primaria, una de las ramas más perjudicadas ante los recortes sanitarios. “No podemos seguir funcionando solo con vocación: los recortes deterioran la calidad de la atención y aumentan las desigualdades”, advierte. La financiación adecuada —remarca— no es un gasto: es una inversión estratégica para la salud y la sostenibilidad del sistema.

