Una argentina que vive en España explica la razón por la que habla bien de este país: “Siempre me abrió las puertas”

Hay personas que no terminan de adaptarse a su nueva vida en el extranjero, pero otros encuentran en su destino un segundo hogar

Una argentina que vive en España explica por qué le encanta el país

Mudarse a un país extranjero es un paso muy grande. Supone un proceso de adaptación, la posibilidad de experimentar choques culturales, alejarse de lo que se conoce y extrañar unas tierras que muchas veces parecerán que están demasiado lejanas, especialmente cuando se observen en el nuevo destino aspectos que sorprenden, disgusten o simplemente no encajen con a lo que se está acostumbrado.

Es por ello por lo que algunas personas experimentan este proceso como algo negativo. Sin embargo, también hay muchas que ven esta decisión como una fuente de oportunidades, de conocer cosas nuevas y de adaptarse a una cultura distinta que les cautiva y que les abre las puertas.

Cada vez son más los extranjeros que, a través de las redes sociales, explican cuáles son los aspectos que más les gustan de España y por qué consideran que es un buen país en el que vivir. Aunque es cierto que muchos también destacan otras cuestiones a las que no terminan de acostumbrarse, una gran cantidad de contenidos se detiene en las virtudes de nuestro país.

Vicky, una joven argentina que vive en España, ha publicado un vídeo en el que precisamente habla de esto. En su publicación contesta a un comentario realizado en un vídeo anterior en el que un usuario señala que “hay miles de argentinos que hablan bien de España”, señalando que es una opinión bastante extendida. “¿Cómo no voy a hablar bien de España si es el país en el que llevo viviendo siete años?“, responde Vicky, matizando que no tiene ”nada malo para decir sobre el país" en el que ha elegido vivir.

Una bandera de España ondea en una exhibición de la Infantería de Marina de Madrid con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, en la explanada del Puente del Rey en Madrid Río, a 11 de junio de 2022, en Madrid (España).

“Te hacen sentir en casa”

“Me parece un país maravilloso, lleno de gente buena, humilde, que siempre está a buena disposición”, señala la argentina. Así, destaca que la amabilidad de la gente es uno de los aspectos por los que le encanta España, ya que se ha sentido siempre bienvenida.

“Creo que son, dentro de Europa, los que más se parecen a los argentinos realmente”. Esto no solo se debe a que compartan el mismo idioma, sino que muchas costumbres son parecidas, al igual que ciertas maneras de ver la vida y de relacionarse en sociedad. “Obviamente te hacen sentir en casa”.

Vicky señala que es conocedora de que su experiencia no es unánime y que hay bastantes extranjero que han migrado y que se han enfrentado a situaciones bastante distintas a la suya: “También es válido. Hay gente que lo está pasando mal porque no logra adaptarse o se han vuelto”. Esto puede ser por una cuestión económica, ya que no siempre se consigue un puesto laboral lo suficientemente bien remunerado como para hacer frente al coste de vida (bastante elevado en algunas ciudades), o por una cuestión social, puesto que hay quienes añoran en exceso su tierra y no son capaces de crear un nuevo hogar.

Sin embargo, esto no es lo que ha experimentado Vicky: “Nunca hablaría mal de España, es un país que siempre me abrió las puertas y la verdad que estoy muy contenta de vivir aquí”, señala, muy convencida de su amor por España y de la decisión que tomó hace ya siete años.

