Un argentino que vive en España explica lo que más le ha sorprendido del verano: “Marcan su territorio”

Un argentino en España relata cosas que le parecen curiosas del verano en España. (Tiktok)

Luca M. Bochides es argentino, vive en España desde hace algún tiempo y ha convertido en costumbre compartir en TikTok sus observaciones sobre las diferencias culturales que encuentra en su día a día. Con la llegada del verano, este tiktoker ha vuelto a captar la atención de sus seguidores al enumerar todo lo que, según él, hace único (y a veces desconcertante) al verano español.

“El primer verano que pasé en España me quedé como tipo ‘¿esto es normal acá?’”, arranca Luca en uno de sus vídeos más recientes, en el que repasa costumbres y expresiones que ha descubierto desde que vive en el país. Algunas las ha adoptado, otras las observa con simpatía, aunque aún no se acostumbra del todo. “Hay algunas cosas que ya adapté, otras que no pero que igual te las banco”, confiesa.

Uno de los detalles que más le impactaron fue el hábito de pedir café con hielo. “Esto es algo que me sorprendió muchísimo, me dejó como ‘what?’”, explica, todavía incrédulo. “El primer verano que llegué y vi la cantidad de gente que pedía café con hielo… Yo es algo a lo que todavía no me acostumbro porque siento que me hace doler mucho el estómago”, admite, aunque reconoce que muchos compatriotas suyos ya lo han incorporado a su rutina veraniega: “Conozco argentinos que ya se adaptaron al café con hielo al estilo verano europeo español”.

Otra de las escenas que más lo desconciertan tiene que ver con los rituales de playa, particularmente con la obsesión por marcar territorio desde temprano. “La sombrilla en la playa a las 8 de la mañana. Esto es algo que se ve muy comúnmente pero no porque utilicen la sombrilla a esa hora, sino porque se bajan, clavan la sombrilla como para marcar territorio y se van”, explica. “En Argentina nadie hace eso, pero acá clavan la sombrilla, marcan su territorio y luego llega el batallón”, bromea.

Playa masificada con sombrillas.

También le han sorprendido gratamente las celebraciones populares, o más conocidas como “fiestas de los pueblos”. Si bien al principio pensó que serían eventos pequeños, asegura haberse llevado una gran sorpresa: “Al principio pensé que serían unos fuegos artificiales, un escenario sin más… ¡no! Esto es como un cumpleaños extendido. Se festeja a lo largo de la semana con show, música, canto… la verdad que le ponen toda la energía, hay muy bonito ambiente y se lo pasan muy bien”.

Las expresiones del verano en España

Las expresiones típicas del verano tampoco han pasado desapercibidas para él. “Las frases típicas del verano: ‘Esto no es calor, es fuego’, ‘Yo con esta calor no funciono’ o el famoso ‘Qué bochorno’”. Esta última, reconoce, se le ha pegado especialmente: “La uso constantemente porque vivo en una isla, entonces estoy todo el día ‘qué bochorno, la puta madre, qué asco de humedad…’. Se me ha pegado un montón”.

Con una mezcla de sorpresa, cariño y sentido del humor, Luca resume así su experiencia estival en territorio español: “Este es el verano en España, hay cosas que me sorprendieron, otras a las que ya me adapté, otras que me siguen dejando como ‘¿eh?’”, dice, acompañado de un gesto de incredulidad.