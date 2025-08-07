La Guardia Civil libera a 18 migrantes que trabajaban en condiciones infrahumanas en dos fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba

Trabajaban en condiciones infrahumanas en dos fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba.

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye la instalación de fábricas ilegales de tabaco falsificado y de contrabando. Una operación en la que se ha liberado a 18 personas de diferentes nacionalidades que trabajaban en condiciones infrahumanas, y por la que se ha procedido a la detención de 21 personas.

La investigación comenzó en una localidad de la provincia de Málaga, donde los agentes tuvieron conocimiento de la presunta instalación de una fábrica de producción de tabaco ilegal. De esta manera se estableció un dispositivo de vigilancia sobre uno de los principales sospechosos integrantes de la organización y se consiguió descubrir una segunda instalación en Córdoba.

Las instalaciones de una de las fábricas (Guardia Civil)

Tras el registro de ambas fábricas clandestinas se han intervenido efectos propios de la fabricación fraudulenta valorados en más de 3 millones de euros. Se estima además que la organización tenía una capacidad de producción diaria de 8 millones de cigarrillos falsificados valorando un fraude a la Hacienda Pública superior a los 2 millones de euros diarios.

Víctimas de países asiáticos y de Europa del Este

La forma de actuar de la organización era mediante la captación de personas procedentes de países asiáticos y de Europa del Este a través de distintos medios ofreciéndoles condiciones laborales muy atractivas.

Una vez estas personas llegaban a territorio nacional, eran trasladados por miembros de la organización a las fábricas indicadas anteriormente, donde quedaban retenidos viviendo de forma hacinada y trabajando en condiciones infrahumanas.

Los agentes constataron que estas personas estaban siendo explotadas laboralmente en jornadas continuas sin descanso, sin remuneración alguna y argumentando que debían de saldar una supuesta deuda contraída con la organización.

La investigación ha finalizado con la detención de 21 personas, siéndoles imputados delitos de trata de seres humanos, delitos de estafa contra la Hacienda Pública, delitos de contrabando de tabaco, y pertenencia a organización criminal y delito contra la propiedad industrial. La operación ha sido desarrollada por las Unidades Operativas de Málaga y de Sevilla de Vigilancia Aduanera, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla y el Equipo Roca de Antequera, ambos de la Guardia Civil.

Parte del material requisado en la operación (Guardia Civil)

Delitos de trata de seres humanos

La trata de seres humanos es un delito grave que atenta contra la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de las personas. En España, está regulado en el artículo 177 bis del Código Penal y se castiga con penas de entre 5 y 8 años de prisión, que pueden aumentar si las víctimas son menores de edad, si hay violencia, intimidación o si el delito lo comete una organización criminal.

La trata consiste en captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la violencia, el engaño, el abuso de poder o la vulnerabilidad, con fines de explotación. La explotación puede adoptar muchas formas: explotación sexual (como la prostitución forzada o la pornografía), trabajos o servicios forzados, esclavitud, mendicidad forzada, tráfico de órganos o matrimonios forzados.

En muchos casos, las víctimas son trasladadas desde otros países con falsas promesas de empleo o una vida mejor, y una vez en España son privadas de su libertad, de su documentación y obligadas a realizar actividades en contra de su voluntad. También hay víctimas españolas, especialmente menores o personas en situación de exclusión.