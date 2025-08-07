España

La Guardia Civil libera a 18 migrantes que trabajaban en condiciones infrahumanas en dos fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba

La operación se ha saldado también con la detención de 21 personas

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Trabajaban en condiciones infrahumanas en dos fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba.

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye la instalación de fábricas ilegales de tabaco falsificado y de contrabando. Una operación en la que se ha liberado a 18 personas de diferentes nacionalidades que trabajaban en condiciones infrahumanas, y por la que se ha procedido a la detención de 21 personas.

La investigación comenzó en una localidad de la provincia de Málaga, donde los agentes tuvieron conocimiento de la presunta instalación de una fábrica de producción de tabaco ilegal. De esta manera se estableció un dispositivo de vigilancia sobre uno de los principales sospechosos integrantes de la organización y se consiguió descubrir una segunda instalación en Córdoba.

Las instalaciones de una de
Las instalaciones de una de las fábricas (Guardia Civil)

Tras el registro de ambas fábricas clandestinas se han intervenido efectos propios de la fabricación fraudulenta valorados en más de 3 millones de euros. Se estima además que la organización tenía una capacidad de producción diaria de 8 millones de cigarrillos falsificados valorando un fraude a la Hacienda Pública superior a los 2 millones de euros diarios.

Víctimas de países asiáticos y de Europa del Este

La forma de actuar de la organización era mediante la captación de personas procedentes de países asiáticos y de Europa del Este a través de distintos medios ofreciéndoles condiciones laborales muy atractivas.

Una vez estas personas llegaban a territorio nacional, eran trasladados por miembros de la organización a las fábricas indicadas anteriormente, donde quedaban retenidos viviendo de forma hacinada y trabajando en condiciones infrahumanas.

Los agentes constataron que estas personas estaban siendo explotadas laboralmente en jornadas continuas sin descanso, sin remuneración alguna y argumentando que debían de saldar una supuesta deuda contraída con la organización.

La investigación ha finalizado con la detención de 21 personas, siéndoles imputados delitos de trata de seres humanos, delitos de estafa contra la Hacienda Pública, delitos de contrabando de tabaco, y pertenencia a organización criminal y delito contra la propiedad industrial. La operación ha sido desarrollada por las Unidades Operativas de Málaga y de Sevilla de Vigilancia Aduanera, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla y el Equipo Roca de Antequera, ambos de la Guardia Civil.

Parte del material requisado en
Parte del material requisado en la operación (Guardia Civil)

Delitos de trata de seres humanos

La trata de seres humanos es un delito grave que atenta contra la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de las personas. En España, está regulado en el artículo 177 bis del Código Penal y se castiga con penas de entre 5 y 8 años de prisión, que pueden aumentar si las víctimas son menores de edad, si hay violencia, intimidación o si el delito lo comete una organización criminal.

La trata consiste en captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la violencia, el engaño, el abuso de poder o la vulnerabilidad, con fines de explotación. La explotación puede adoptar muchas formas: explotación sexual (como la prostitución forzada o la pornografía), trabajos o servicios forzados, esclavitud, mendicidad forzada, tráfico de órganos o matrimonios forzados.

En muchos casos, las víctimas son trasladadas desde otros países con falsas promesas de empleo o una vida mejor, y una vez en España son privadas de su libertad, de su documentación y obligadas a realizar actividades en contra de su voluntad. También hay víctimas españolas, especialmente menores o personas en situación de exclusión.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaGuardia Civil EspañolaInmigración EspañaSucesosSucesos EspañaAndalucíaMálagaCórdobaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un experto en longevidad descubre cuáles son los dos deportes que te harán llegar a los 100 años: “Obtienes los beneficios de estar socialmente conectado”

El investigador Dan Buettner es el mayor experto en zonas azules del mundo y comparte cuáles son las actividades físicas que potencian nuestra esperanza de vida

Un experto en longevidad descubre

Poner límites a la familia y alejarnos es una opción legítima, según la psicología

Hay 8 tipos de personas que no necesitamos mantener en nuestra vida, o al menos, deberíamos alejarlas

Poner límites a la familia

Cómo limpiar el moho de la goma de la lavadora: tres soluciones naturales para eliminarlo y cuatro consejos para prevenirlo

Más que una molestia estética, este problema puede dejar mal olor en la ropa e incluso afectar a la salud de las personas

Cómo limpiar el moho de

Un año de la muerte de Carlos Goyanes: el íntimo homenaje que organizan su esposa, Cari Lapique, y su hija, Carla Goyanes

La familia Goyanes-Lapique honra la figura del empresario malagueño, un año después de su último adiós

Un año de la muerte

Amputan a una niña las dos piernas tras un error médico: la Sanidad canaria debe indemnizar a la familia con 273.000 euros

El tribunal considera que si la menor hubiera recibido un antibiótico adecuado durante los primeros días de su ingreso en el hospital, se podría haber evitado el grave desenlace

Amputan a una niña las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un estadounidense en España comparte

Un estadounidense en España comparte su amor por Toledo: “Es impresionante, no hay nada igual”

Condenado a seis años de prisión un empresario por crear empleos ficticios y defraudar más de 150.000 € a la Seguridad Social

Un menor británico se cuela en un avión en el aeropuerto de Menorca y aterriza en Italia

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

ECONOMÍA

Nadie quiere trabajar de camarero,

Nadie quiere trabajar de camarero, dicen los hosteleros: ganan 16.274 euros de media y algunos “duermen en el coche”

¿Cómo afecta al precio del alquiler que una ciudad se declare zona tensionada?

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos