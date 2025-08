El príncipe Harry rompe su silencio tras concluir la investigación sobre su fundación por presunto acoso, misoginia e intimidación

El príncipe Harry en una imagen de archivo(Foto AP/Alastair Grant, archivo)

Uno de los golpes más duro que ha recibido el príncipe Harry en los últimos meses ha sido la crisis que atraviesa la fundación Sentebale, que creó junto al príncipe Seeiso de Lesoto hace casi dos décadas. Creada en memoria de Diana de Gales y con el objetivo de dar soporte a jóvenes vulnerables del sur de África, el proyecto ha marcado la vida y la imagen pública del duque de Sussex, pues se ha dedicado en cuerpo y alma a este proyecto desde su creación. Sin embargo, los problemas internos que salieron a la luz en marzo, han sacudido los cimientos de la organización, dando lugar a investigaciones institucionales y declaraciones cruzadas entre el hijo de Carlos III, Seeiso y la presidenta de la organización, Sophie Chandauka.

Todo tuvo lugar tras la dimisión de Harry y Seeiso, quienes justificaron su salida señalando un liderazgo “insostenible” por parte de Sophie Chandauka, presidenta de Sentebale. La respuesta de Chandauka no se hizo esperar: denunció haber sido víctima de acoso e intimidación, y acusó a la organización de misoginia. Además, aseguró que vivió situaciones de abuso de poder y mala gestión ejecutiva. Este cruce de versiones llamó la atención de la Charity Commission for England and Wales, el organismo regulador de entidades benéficas británicas, que inició una investigación formal.

El informe de la Charity Commission, Comisión de Beneficencia en español, publicado este martes, 5 de agosto, descarta la existencia “de acoso, intimidación o misoginia o misogynoir (discriminación hacia mujeres negras) generalizada o sistémica" en Sentebale. Sin embargo, la Comisión censuró el hecho de que el conflicto se desarrollara públicamente, aludiendo tanto a las entrevistas concedidas por Chandauka como a los comunicados oficiales emitidos desde el entorno del príncipe Harry. El organismo también cuestionó la gobernanza interna y el modo en que la falta de un mecanismo eficaz para resolver disputas impactó negativamente en la reputación de Sentebale, poniendo en riesgo la confianza pública en el trabajo de las organizaciones benéficas.

El príncipe Harry cumple 40 años. EFE/EPA/TOLGA AKMEN/Archivo

En paralelo a la investigación, Chandauka argumentó que la marca Sussex se había convertido en un problema para la recaudación de fondos y consideró a Harry y Meghan como un factor tóxico. Desde el entorno de Harry se defendió el papel central de los fundadores en la financiación y proyección internacional de Sentebale, señalando que, desde el primer momento, la entidad dependió en gran medida del esfuerzo personal y las iniciativas del hermano del príncipe Guillermo, entre ellas por su tradicional torneo de polo benéfico.

Buscando otras alternativas

Chandauka también detalló episodios de tensión en público, como la presencia inesperada de Meghan Markle y Serena Williams en el Royal Salute Polo Challenge de Florida, en abril de 2024. Según su relato, la llegada de ambas no estaba prevista, lo que causó contratiempos logísticos y alteró el desarrollo del acto. Chandauka afirmó que Meghan Markle le pidió modificar su posición en el escenario, generando un momento incómodo captado por la prensa internacional. Posteriormente, Harry solicitó que emitiese una declaración pública en defensa de Meghan, a lo que ella se negó argumentando que Sentebale no debía actuar como una extensión de la imagen de los Sussex.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El desenlace provisional llegó con las conclusiones de la Charity Commission. El portavoz de Harry ha señalado que la investigación confirmó que no hay ninguna irregularidad “en relación con el cofundador y exmecenas de Sentebale, el príncipe Harry. Tampoco encontró pruebas de acoso, intimidación o misoginia generalizada en la organización benéfica, como afirma falsamente el actual presidente”, ha manifestado. ”A pesar de todo, su informe presenta graves deficiencias en muchos aspectos, principalmente en el hecho de que las consecuencias de las acciones de la actual presidenta no recaerán sobre ella, sino sobre los niños que dependen del apoyo de Sentebale", ha expresado el portavoz.

Simultáneamente, fuentes cercanas a Harry y Seeiso indicaron al periodista Simon Perry que ambos han decidido mantener su alejamiento de Sentebale mientras Chandauka permanezca al frente. Califican su gestión reciente como “una adquisición hostil” de la entidad, según ha publicado el comunicador en la revista People. “Esta fue la obra de toda la vida del príncipe Seeiso y el príncipe Harry. La fundaron hace 19 años y, durante ese tiempo, dedicaron sangre, sudor y lágrimas, además de su propio dinero, para convertir esta organización benéfica en lo que era: una organización multimillonaria que solo aportaba beneficios a la comunidad beneficiaria que recibe apoyo en Lesoto y Botsuana”.

Los fundadores subrayan que, tras dedicar casi veinte años a la causa, analizan alternativas para continuar su labor social en África austral, ya sea a través de nuevas alianzas o impulsando otro proyecto propio. Por otro lado, los exadministradores de Sentebale lamentaron en un comunicado que la Charity Commission no haya profundizado sobre sus preocupaciones acerca del liderazgo de la presidenta, señalando la ausencia de resultados de una prometida auditoría interna iniciada en 2024. El futuro de Sentebale, mientras tanto, se mantiene en el aire, sin la presencia de quienes la fundaron y con su reputación fuertemente marcada por el conflicto.