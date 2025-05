El contundente comunicado de Carlos III tras la demoledora entrevista del príncipe Harry

El rey Carlos III y su hijo pequeño, el príncipe Harry (Getty Images).

Después de conocerse que el príncipe Harry perdió la batalla legal que mantenía con el Gobierno británico para que tanto él como su familia tuviesen seguridad en sus visitas a Reino Unido, el royal británico ha concedido una demoledora entrevista para la BBC. Nada más conocerse la decisión del tribunal, el hijo de Carlos III y Diana de Gales se enfrentó a las cámaras de la cadena pública británica para hablar, no solo de su proceso judicial, sino de la dinamitada relación que mantiene con su padre.

Las contundentes declaraciones del hermano del príncipe Guillermo dejó al mundo boquiabierto. Aunque, sin duda, lo que más llamó la atención fue que el marido de Meghan Markle asegurase que su padre no le dirige la palabra y que, de hecho, le encantaría reconciliarse con su familia. De acuerdo con su testimonio, el hijo de Isabel II cortó toda comunicación con su hijo desde que este empezó su batalla legal contra el Gobierno británico.

“Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. No me habla por este asunto de la seguridad. Ha habido tantos desacuerdos y diferencias entre algunos miembros de mi familia y yo... Esta situación actual, que ya lleva cinco años en los que respecta a la vida y la seguridad humana, es el punto de fricción. Es lo único que queda“, reconoció el duque de Sussex, poniendo el foco de atención en el delicado estado de salud de su progenitor tras su diagnóstico de cáncer.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle tomaron la decisión de renunciar a sus privilegios como miembros de la familia real y, después de mudarse a Estados Unidos, la ya distante relación con el resto de los Windsor se deterioró aún más. La dinamitada relación entre los Windsor ha causado un mayor revuelto tras las declaraciones de Harry.

Carlos III responde a las declaraciones de Harry

Las palabras pronunciadas por el benjamín del soberano ha provocado que el palacio de Buckingham haya emitido un comunicado al respecto. Eso sí, han abarcado el tema de la seguridad centrándose en el fallo de la justicia con el objetivo de desvincularse de cualquier señalamiento. "Los tribunales han examinado repetida y meticulosamente los problemas con los acuerdos de seguridad, llegando en cada ocasión a la misma conclusión“, han detallado desde The Mirror sobre la postura tajante de la institución que encabeza Carlos III.

El rey Carlos III y el príncipe Harry en una imagen de archivo. (Getty Images)

Sobre este tema, que ha sido el punto de inflexión en su familia, el príncipe Harry dejó claro que no le había pedido a su padre que interviniera en la decisión de la justicia. En cambio, sí le pidió que se mantuviera al margen. Una postura que este asumió tan al pie de la letra que, incluso, le retiró la palabra a su hijo.

"Nunca le he pedido a mi padre intervenga. Le he pedido que se retire. Me hago a un lado y dejo que los expertos hagan su trabajo. El comité RAVEC (la autoridad británica encargada de la protección de miembros de la familia real y autoridades VIP) es un comité de expertos compuesto por profesionales y la realeza. Cinco años después, cada visita que hago al Reino Unido tiene que pasar por la Casa Real. Mi representante en el comité RAVEC, hasta el día de hoy, sigue siendo la Casa Real", se sinceró el royal británico en la BBC. Los portavoces de la Casa Real han asegurado a The Mirror que "habría sido constitucionalmente impropio que Su Majestad el Rey Carlos III interviniera mientras este asunto estaba siendo considerado por el gobierno y revisado por los tribunales".