Una conocida marca de cerveza española saca su propio helado y tiene alcohol: “Le voy a dar un 7”

El consumo de cerveza en España se dispara durante el verano, cuando bares y terrazas registran su mayor actividad del año. Entre junio y septiembre, los españoles y turistas elevan la demanda hasta alcanzar cerca de un tercio del total anual, impulsados por las altas temperaturas y el ambiente festivo propio de la temporada estival. Algo que sucede en paralelo con los helados, totalmente necesarios para paliar el calor que ataca a las zonas menos frescas de la península.

Además, su variedad de sabores y la facilidad para encontrarlos en cualquier punto de venta los convierten en una opción habitual en la que se puede encontrar una gran variedad. Ante esta situación, una conocida marca de cerveza ha decidido combinar los dos productos más demandados en los meses de verano. Algo que ha puntuado y comentado Cervecero Miguel (@cervecero_miguel), un usuario de TikTok que dedica su contenido a la cerveza.

“Dos grados y medio de alcohol”

La cervecera Ámbar ha lanzado una edición especial de helados con sabor a cerveza, disponible únicamente en una heladería de Zaragoza. Según cuenta el propio Miguel en su vídeo, “Hace poco ha sacado dos helados con sabor a cerveza. Uno sabe a cerveza normal de toda la vida y otro sabe a su rad. Es decir, sabe a cerveza con limón”, ha explicado en uno de sus últimos videos.

Debido a su gusto por este licor, el joven no ha podido ir para probar este helado en el que ha podido fijarse que “el que sabe a cerveza con limón tiene dos grados y medio de alcohol”, lo que marca una novedad en el sector de los helados artesanales. Aunque Miguel se muestra inicialmente escéptico ante la propuesta “porque siempre que se sacan productos con sabores así de extraños”, considera que suelen acabar “siendo siempre una decepción”.

Y es que, bajo su opinión, si “el helado de cerveza estuviera bueno estaría ya disponible durante todo el año”, se pregunta a la par que comenta que no sería un “producto puntual”. De esta manera, Miguel ha sido claro y “lo que sí que sé es que solo están disponibles en una heladería de todo Zaragoza y además Ambar no ha patrocinado este vídeo, así que si tengo que ser hiriente, lo seré”, ha anunciado mientras entraba a la heladería tradicional Tortosa.

Así, se ha visto como el divulgador cervecero ha pedido “una tarrina pequeña de dos sabores, mitad Ambar normal y mitad a la letra”. En el momento de la compra, ha aprovechado para preguntar acerca del contenido alcohólico de ambos helados. La dependienta le ha aclarado que: “El del que es de sabor normal. Sabe sí. Pero tienen alcohol los dos”.

Con el helado ya en mano, Miguel describe sus primeras impresiones sobre la presentación y textura: “Los dos colores son bastante parecidos. De hecho, ahora mismo no sé cuál es cuál. Me está chorreando y una textura bastante de heladito, como un helado normal de toda la vida”, ha narrado. Esta semejanza visual hace que se confunda sobre cuál probar primero, pero tras probar el de cerveza ha expuesto que: “Es algo muy extraño porque al ser un helado no te esperas que sepa. Así está conseguido el sabor de la birra. Noto como en la garganta detrás de la lengua, ese sabor amargo que te suele dejar una cerveza”, ha afirmado.

No obstante, a pesar de que el sabor “está conseguido”, no ha identificado que sea “dulce, o sea, no empalaga”. Además, ha añadido que “lo que choca es que al final, aunque sea un helado, no cumple la función de postre, porque en un postre no te esperas nada. Yo no mataría una comida pidiendo un helado sabor cerveza”, confiesa al final. Por otro lado, el sabor limón, según describe, consigue un mejor equilibrio.

“Al final es que al ser un helado también sabe a cerveza. Es lo que más se nota. Es la sensación que te deja detrás de la garganta. Es al final como lo que hace una cerveza, pero está mejor el de limón, no son para nada dulces”, ha comentado. De este modo, “le voy a dar un 7″ al Ambar normal y un “8″ a la Radler. “¿Y os digo por qué? Porque con el amargor que le da la cerveza parece que te estás comiendo un helado de piel de limón. Es una paranoia”.