Un oftalmólogo desmiente que ellos nunca se operen la vista: “Tengo tres compañeros que este año se han operado y están encantados de la vida”

El doctor Vicente Miralles defiende las cirugías de la vista. (Montaje Infobae)

La miopía es una auténtica pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calcula que para 2050 la mitad de la población global tendrá problemas de visión. En España, la miopía no hace más que crecer: si en 2017, el 28% de la población refería dificultades para ver de lejos, en 2021 ya era el 37%. Este defecto visual está aumentando especialmente en la población infantil y se espera que el 30% de los niños y niñas de entre 5 y 7 años sean miopes para 2030.

Ante este problema de visión, son muchos los que deciden pasar por una cirugía refractiva para corregir la miopía y reducir su dependencia de gafas y lentillas, dos productos necesarios a la par que caros e incómodos. Pero operarse los ojos no es algo que suene demasiado bien para todo el mundo y es frecuente que surjan miedos ante la idea de pasar a quirófano y se inventen mitos sobre el proceso, como que los oftalmólogos no se operan.

Debido a la insistencia de esta idea falsa, el oftalmólogo Vicente Miralles (@drvicentemiralles en Tiktok) ha querido explicar en un vídeo para desmentir esta creencia popular y defender la cirugía refractiva como “muy segura, con una tasa muy baja de complicaciones”.

Una operación que no es para todo el mundo

Archivo- EFE/Elvira Urquijo A.

“Lo primero que tenéis que saber es que no todo el mundo es candidato para este tipo de cirugías”, explica Miralles. Para corregir la miopía de forma quirúrgica “hay que cumplir unos requisitos, como por ejemplo, tener un grosor de córnea adecuado, que esa primera capa transparente del ojo; tener una graduación estable, etc”. Para pasar por una cirugía refractiva, se pide también tener una edad mínima de 18 años y no padecer patologías como la diabetes, enfermedades autoinmunes o dolencias oculares incompatibles con la operación, como las cataratas, el glaucoma o sequedad ocular severa. En ese sentido, “hay oftalmólogos que, aunque quisieran operarse, no podrían”, dice el especialista.

Además, reconoce que “a diferencia de otro tipo de cirugías en la que no tienes elección, esta cirugía es muy, muy personal. Hay personas que no les molestan nada tener que llevar gafas, otras que dicen que incluso les gusta y otras te dicen que su máximo deseo es operarse lo antes posible”. Lo mismo ocurriría entre los médicos, según Miralles: "De la misma manera que cualquier persona de la población, hay oftalmólogos que llevan gafas porque les gusta y no quieren operarse".

Por tanto, “no es verdad que los oftalmólogos no nos operamos de la vista”, afirma Miralles. “Yo de hecho tengo tres compañeros que este año se han operado y están encantados de la vida e incluso arrepentidos de no haberlo hecho antes”, cuenta en su vídeo. “Son cirugías muy, muy seguras, con una tasa muy baja de complicaciones, que ya se han operado millones de pacientes. Y tenéis que pensar que los oftalmólogos dedicamos toda nuestra vida al cuidado de vuestros ojos y que lo que queremos es que estén sanos y que estén estupendamente", concluye el especialista.