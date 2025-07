Una argentina que vive en España explica las palabras que no puede usar: “La gente no las entiende”

Fragmento del TikTok. (@micaeladistefano)

Cambiar de país es uno de los mayores desafíos que existen. La barrera del idioma, las diferencias culturales y la lejanía de familia y amigos son algunos de los motivos principales. Adaptarse a las nuevas costumbres, hacer los trámites burocráticos y enfrentarte a un entorno desconocido puede generar estrés y ansiedad.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, suelen convertirse en experiencias gratificantes. Un ejemplo de ello es Micaela, que es argentina, pero lleva viviendo varios meses en España. En este tiempo ha aprendido muchas cosas de este país, mostrando el proceso en las redes sociales.

En su cuenta de TikTok (@micaelladistefano) tiene 1,6 millones de seguidores y todas sus publicaciones acumulan más de 113 millones de ‘me gusta’. Se podría afirmar que su paso por España le ha convertido en una influencer.

En uno de los últimos vídeos que ha subido ha comentado un fenómeno que le ha llamado mucho la atención del país. En Argentina ella usaba palabras y expresiones que consideraba normales; sin embargo, se ha dado cuenta de que no eran tan comunes como pensaba.

“La gente no las entiende”

El vídeo comienza con una pequeña introducción de la influencer. “Estas son las palabras argentinas que uso en España y que la gente no las entiende”, empieza explicando Micaela. “Que alguien me explique la razón por la que no se usa la palabra prolijo”, argumenta la joven. “No lo entiendo, es una palabra necesaria”.

La palabra "prolijo" tiene dos significados principales. En un sentido, se refiere a algo detallado, minucioso y hecho con gran cuidado. Por ejemplo, se diría que un trabajo de investigación es prolijo si está muy completo y bien elaborado, prestando atención a cada pequeño detalle.

Sin embargo, tiene otro significado, haciendo referencia a algo excesivamente largo, es decir, que usa demasiadas palabras para expresar algo que podría contarse de forma más concisa. Una explicación prolija, en este sentido, podría resultar tediosa debido a su extensión innecesaria. El significado preciso de la palabra dependerá siempre del contexto en el que se utilice.

Otra de las expresiones a la que hace alusión es “posta”. Pese a que afirme que su novio ya se ha acostumbrado a usarla y que en ocasiones la dice, la mayoría de las personas no la entienden. Esta palabra se suele usar para confirmar que algo es verdadero, que equivale a la expresión realmente.

“Quilombo” es otro de los términos que la gente no usa, pero, a diferencia de las otras, esta sí que se suele entender más. Hace referencia a desorden, caos y, en líneas generales, una situación caótica. Por ejemplo, si alguien tiene un inconveniente serio en el trabajo o en su vida personal, podría decir: “Estoy metido en un quilombo”.

Pese a exponer algunos ejemplos, expone que hay varias palabras a las que no encuentra traducción. Pese a que ya se ha acostumbrado a cambiar algunos de estos términos, todavía no se ha adaptado del todo. “Hay algunas palabras que soy incapaz de traducirlas”, afirma antes de finalizar el vídeo.