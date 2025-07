El día en el que Ábalos cargó contra a Noelia Nuñez en el Congreso: tiene “hasta dos nóminas a la vez de dinero público” y a los 27 años “conducía un Audi A3”

El ministro Óscar Puente cuestionó el currículum académico de Noelia Núñez. La diputada del PP admitió no haber finalizado sus estudios universitarios y aseguró no haber querido engañar. Anunció que corregirá su ficha en el Congreso y criticó al Gobierno.

Noelia Nuñez hoy es polémica. La estrategia de Óscar Puente, que durante días ha estado señalando en redes sociales por su dudoso CV. ha dado sus frutos. Pero su antecesor al frente del ministerio de Transportes, Jose Luis Ábalos, fuera ya del PSOE por su implicación en el caso Koldo, ya la atacó primero. Nada de lo que hoy se está diciendo sobre la dirigente popular que representa la cuota de Isabel Díaz Ayuso en la cúpula del PP de Alberto Nuñez Feijóo.

Los méritos profesionales de la madrileña ya fueron un tema del que se habló en el Congreso en boca de Ábalos. En respuesta a una intervención de Núñez, donde mencionaba a “novias-sobrinas de algún ministro” en el contexto de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el caso Koldo, Ábalos cuestionó públicamente el recorrido laboral de la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP. En ese momento, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo no tardó en defender a su integrante y reclamar explicaciones a los colectivos feministas de izquierdas.

La diputada del PP Noelia Núñez. (Eduardo Parra./Europa Press)

Sin embargo, Feijóo considera este miércoles que no tiene nada que decir al respecto, o así ha respondido al ser preguntado por esta cuestión después de que la propia Nuñez haya reconocido en un comunicado que no haber acabado sus estudios. El ataque de Puente no era por no tener formación académica, sino porque en su ficha de la Cámara Baja indicaba tener estudios de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. No aclaraba. no obstante, en qué universidad había obtenido el título. Algo que levantó las sospechas en el PSOE, sobre todo porque Nuñez ejercía de profesora en la Universidad Francisco Marroquín (UFM), que este miércoles ha decidido eliminar su perfil.

Entrentamiento con Ábalos

Pero volviendo al enfrentamiento con Ábalos, tuvo lugar en marzo de 2025 tras la difusión de un vídeo donde Núñez aludía a supuestos vínculos familiares y sentimentales entre integrantes del Gobierno y tramas investigadas. Como respuesta, Ábalos recurrió a sus redes sociales para poner en cuestión la idoneidad y los méritos acumulados de Núñez, enfatizando que, con 33 años de edad, simultaneaba los cargos de concejala y diputada, llegando a recibir, según apuntó, “hasta dos nóminas a la vez de dinero público”. El exministro detalló además que Núñez, a los 27 años, ya conducía un Audi A3 y que, con 28, percibía un salario público de 62.700 euros como concejala, una cifra que posteriormente, como diputada, se estableció en 57.477 euros anuales.

Ábalos cuestionó entonces: “No sabemos cuáles son sus méritos para tanta ocupación y si percibe alguno de esos sobresueldos que acostumbran en el PP desde su sede pagada en B”, sugerencia que apunta a un tema recurrente en la crítica a la gestión económica interna de la formación popular.

El diputado José Luis Ábalos. (Eduardo Parra./ Europa Press)

Ante estos comentarios, Núñez replicó directamente al exministro: “Mis méritos, José Luis, son: plantar cara en el Congreso a puteros y corruptos como tú. Combatir a un PSOE de luces de neón. Y hacer política de derechas, valiente y sin complejos, en un bastión de la izquierda. Disfruta de Twitter. Si acabas en la cárcel no podrás usarlo”.

La polémica desencadenó una respuesta en bloque de la cúpula del PP. Cuca Gamarra, secretaria general de la formación, apuntó contra la actitud de Ábalos y la calificó de “machismo rancio” que, en sus palabras, únicamente podría provenir “de un ministro socialista cuyo feminismo se basaba en contratar chicas por catálogo en empresas públicas”. Además, Gamarra exigió a las “mujeres de la izquierda” que manifestaran su postura ante estas acusaciones, resaltando: “Noelia Núñez, a nosotras no hay machista que nos calle”.

El PP acusó a Ábalos de machista

En la misma línea, el portavoz del grupo parlamentario popular, Miguel Tellado, manifestó que el “machismo” atribuido a Ábalos “ya no sorprende a nadie”, y consideró que sus comentarios son signo de “desesperación”. Tellado reafirmó su respaldo a Núñez y también interpeló a las feministas de izquierdas para que se pronunciaran frente a esta controversia.

Noelia Núñez. (Europa Press)

Con este episodio, se multiplicaron las alusiones al papel de Noelia Núñez dentro del partido como una líder que, según sus defensores, representa una alternativa a las críticas lanzadas desde el socialismo. Por su parte, los miembros del PP aprovecharon el cruce para reiterar su apoyo p úblico a Núñez y para poner en tela de juicio la coherencia y el compromiso de los movimientos feministas vinculados a la izquierda política.