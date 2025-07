Piden a un pasajero del avión en Business si puede cambiarse para que dos amigas vayan juntas: “Un ejemplo de cómo mantener los límites”

Piden a un pasajero del avión en Business si puede cambiarse para que dos amigas vayan juntas (Pexels)

La negativa por uno de los pasajeros de un vuelo de Delta Air Lines a cambiarse de sitio en el avión ha reavivado el debate sobre la etiqueta de los asientos en los aviones. Y es que, a través de una publicación en Reddit publicada el 15 de julio, en la que se narra lo sucedido en la aeronave, muchos usuarios se han pronunciado al respecto. Al parecer, todo comenzó cuando dos amigas pidieron a uno de los pasajeros si podía cambiarse a un asiento de primera clase para que ellas pudieran viajar juntas.

El post publicado por el usuario u/Stealthytom en el foro r/delta, y titulado “acabo de ver la respuesta perfecta a Seat Swapper”, ha sido considerado un ejemplo de cómo establecer límites de forma clara y respetuosa en un contexto de creciente tensión por los espacios y servicios en los vuelos comerciales. Desde entonces, ha obtenido más de 3.700 votos positivos y generado cientos de comentarios. “Estaba sentada en primera clase de Delta y, en cuanto subió, esta otra persona indicó que su amiga estaba sentada dos filas atrás”, comenzaba la narración de la autora. No obstante, “la persona a la que se acercó inicialmente no parecía interesada en interactuar. Luego se acercó a otra persona, quien también se negó”, ha detallado.

El intento por sentarse juntas culminó cuando la pasajera insistió una vez más en su petición inicial: “Finalmente, regresa con la persona original y le pregunta: ‘¿Entonces no se cambiará?’”. La respuesta fue breve, pero tajante: “Lo siento, pero pagué más por sentarme aquí. Le sugiero que pregunte a alguien que esté sentado atrás”. A continuación, según el relato, la persona siguió ”con lo suyo, sin inmutarse”. El narrador del suceso zanjó su publicación con una expresión de admiración: “RESPETO. Después de unos 20 minutos de abordar, efectivamente regresa a sentarse con su amiga, permitiendo que otra persona ocupe su asiento de primera fila”.

Expertos en etiqueta respaldan la reacción del pasajero

El comportamiento del pasajero recibió elogios tanto de los usuarios de Reddit como de expertos en comportamiento social. Genevieve “Jenny” Dreizen, especialista en etiqueta, calificó la reacción como “un excelente ejemplo de cómo mantener un límite con amabilidad, claridad y confianza, especialmente en un entorno como el de los viajes aéreos, donde las emociones pueden estar a flor de piel y el espacio personal es escaso”, ha declarado según Newsweek.

Además, como ha asegurado, el pasajero logró reafirmar su decisión sin escalar el conflicto: “La respuesta del pasajero fue firme pero educada”. Del mismo modo, ha añadido que no hubo necesidad de entrar en justificaciones extensas: “Este fue un gran ejemplo de no sobreexplicar ni justificar. El pasajero mantuvo la calma y la confianza. Eso es lo que lo hizo tan efectivo”, ha asegurado.

De esta manera, el intercambio ha vuelto a poner sobre la mesa un tema habitual en foros de viajeros: ¿cuándo es apropiado solicitar un cambio de asiento en un avión? Una encuesta realizada en junio de 2023 por la plataforma de reservas Kayak entre 1.000 viajeros de Estados Unidos y Canadá reveló posturas encontradas.

De acuerdo con el estudio, “se permite pedir cambio de asiento si se pide educadamente”, y el 54 % de los encuestados indicó tener “debilidad por la cortesía común”. No obstante, también se establecieron límites: “No está permitido pedir cambiar de asiento solo porque no te gusta el tuyo”, concluyó la encuesta, respaldada por el 77 % de los participantes, que cree que “obtienes lo que obtienes y no te enojas”. En relación con la ansiedad o incomodidad, el 64 % respondió que “todos están un poco nerviosos, no solo tú”, desaconsejando que los temores personales sean motivo suficiente para solicitar un cambio.