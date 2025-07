Ni café ni cerveza, esto es lo que más dinero da a un bar: “Multiplicas por mucho, algo rápido”

Abraham Galera (@abrigaca) en su entrevista con 'Rompiendo Esquemas'. (Youtube)

Pese a la moda de los locales de smash burgers y el auge de restaurantes dedicados a platos extranjeros, España es ante todo un país de bares. El Instituto Nacional de Estadística (INE) registra, según datos de 2024, más de 148.000 establecimientos de bebidas, cifra que algunas encuestas incrementan hasta los 180.000.

Abraham Galera (@abrigaca) conoce bien este mundo: este camarero y experto en hostelería utiliza las redes sociales para explicar detalles del sector y realizar contenido de humor con situaciones que ha vivido en su trabajo. Entrevistado en el pódcast Rompiendo Esquemas, Galera se lanzó a valorar qué artículo da más dinero a los bares de España.

Según Galera, mucha gente opina que es el café lo que más dinero da a los bares, pues hacerlo es muy barato. Pero el experto no está de acuerdo: “El café, si yo lo vendiera a siete euros, sí le sacaría beneficio”.

No es que con el producto pierda dinero; de hecho, si hace cuentas, los ingresos no son nada malos: “Me ha costado la bolsa 20 euros, he sacado 100 cafés, son 200 euros, he multiplicado por 100″, calcula el camarero. Pero “no es ese coste real”, dice, porque hay mucho más detrás de esa taza de café que hace que no sea tan rentable: “Al final, lo vendes a un euro y poco. Y entre que la gente está una hora tomando solo ese café, el tiempo que está allí, que te chupa el wifi, que te chupa el internet, que tú lavas el ese vaso, lavas el plato, tienes que estar una hora pendiente de atenderlo...”, valora Galera.

“Es el alcohol, está claro”

Así, la realidad es que el producto que más dinero da a los bares “es el alcohol, está claro”. Con su respuesta no se refiere a cualquier tipo de bebida alcohólica, sino a los licores y otras bebidas espirituosas. Pese a que el consumo de alcohol en España ha bajado con los años, sigue siendo de los países europeos que más lo toman, en un continente que lidera el consumo mundial de alcohol con 8,8 litros por persona al año, según la OMS.

El alcohol es la droga más consumida en España, según la última encuesta EDADES Prácticamente la totalidad de la población española (92,9%) ha bebido en algún momento de su vida y un 63,5% lo ha hecho en el último mes, si bien el consumo intensivo sigue en descenso: en 2024, un 14,7% de esta población dice haberse emborrachado frente a un 16,7% en 2022.

Por ello, para los bares es muy sencillo amortizar el coste del alcohol, según explica Galera: “La gente compra una botella de Valentines a 20 euros. Con dos o tres cubatas, ya la tienes [amortizada]. Y si sacas 10 o 12, pues multiplicas por mucho algo rápido y sencillo”.

Con lo que pierde dinero verdaderamente es con el menú del día. Esta popular oferta española se convierte más en “un servicio” para la población que una forma de negocio, argumenta. Para rentabilizarlo, dice el experto, se añaden complementos extras que añadir a esta carta cerrada.