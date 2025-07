Tamara, hermana de Michu, habla del escrito sobre el futuro de la hija de José Fernando: “Existe, pero no está firmado”

Tamara, hermana de Michu, en 'TardeAR' (Atresmedia)

Aun sin poder asimilar la irreparable pérdida, los familiares de María Rodríguez Gamaza, conocida públicamente como Michu, se arman de valor para afrontar otra dura realidad. La joven, que fue encontrada sin vida el pasado lunes 7 de julio en su domicilio en Arcos de la Frontera (Cádiz) a los 33 años, era de sobra conocida por su relación con José Fernando Ortega, con quien mantuvo una historia de amor marcada por idas y venidas durante 12 años.

El hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado y María se conocieron en 2013 y, cuatro años después, se convirtieron en padres de su primera hija en común, Rocío, que actualmente tiene la edad de 7 años y cuyo nombre rinde homenaje a La más grande. Desde entonces, la pequeña se convirtió en el gran apoyo de Michu, quien poco después se separó del hermano de Gloria Camila.

Centrada y volcada por completo en su hija, Michu no podía dejar de sentirse preocupada por el futuro de su primogénita. Y es que, desde bien pequeña, María fue diagnosticada con una enfermedad congénita con la que ha batallado durante todos estos años. De hecho, su madre, Inma, aseguró que el motivo de su muerte se debe a esta afección, que le provocó varios infartos.

José Fernando, Michu y su hija en común, Rocío, en una imagen de redes sociales (Instagram / @mixu.rg)

Preocupada por su delicado estado de salud, Michu dejó constancia expresa de su última voluntad en caso de fallecer. De esta manera, dejó un escrito en el que mostrada su deseo de que su hija quedara bajo el cuidado de la familia Ortega Cano si ella faltaba. Esta situación ha generado una gran disputa, pues Inma quiere quedarse con la custodia de la pequeña.

“Rocío se queda con nosotros”

Ahora, ha sido la hermana de Michu, Tamara, quien ha hablado sobre la existencia de este escrito y el futuro de su sobrina. “Rocío se queda ahora mismo, y se quedará, con nosotros”, ha afirmado ante los medios de comunicación, poco antes de poner el foco de atención en el documento que hizo María.

“Existe, pero no hay nada firmado. Eso fue una suposición. Mi hermana se estaba agarrando, dentro de su enfermedad, a que la niña tuviese vínculos con todos. Las familias se llevaban bien por la niña y por mi hermana. Pero eso de que Rocío se va con ellos... No hay nada firmado”, ha aclarado, dejando entrever que tanto ella como su madre lucharán por quedarse con la custodia.

Tamara, hermana de Michu. (Europa Press)

“No intervendrá la fiscalía, no hace falta. Está mi madre y estoy yo. De momento, se queda con nosotros. Estamos mi madre y estoy yo. Rocío se queda con nosotros”, ha insistido, añadiendo que pese a que son varios los kilómetros de distancia que separan a los Ortega Mohedano de la niña, “cuando se quiere, se hacen las cosas”.

Acto seguido, no ha dudado en arremeter contra los Ortega Mohedano. “Se tienen que ocupar de la niña, yo no voy a estar mendigándole a ellos. José Ortega Cano nunca la ha ayudado económicamente, solo su padre le estaba pasando una manutención porque por ley tenía que pasarla, pero ahora no hay ley. José Ortega Cano no estaba obligado”, ha continuado detallando. Además, Tamara ha explicado que, hasta ahora, los Ortega Mohedano se habían “mostrado interesados por la niña gracias a su hermana”, quien siempre buscaba que la niña mantuviese ese vínculo. “No hay una continuidad por ellos”, ha añadido.