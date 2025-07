Inma, madre de Michu, se ausenta del entierro de su hija por un motivo de peso

La madre de Michu, Inma (Europa Press)

La inesperada muerte de María Rodríguez Gamaza, conocida públicamente como Michu, ha causado un profundo dolor en sus familiares y seres queridos. Fue el pasado lunes, 7 de julio, cuando la expareja de José Fernando Ortega Mohedano fue hallada sin vida en su domicilio en Arcos de la Frontera (Cádiz), a la edad de 33 años. Aunque al principio se desconocía la causa que podría haber ocasionado este trágico desenlace, Inmaculada, madre de la fallecida, afirmó que Michu sufrió varios infartos debido a la enfermedad congénita a la que hacía frente desde la infancia.

Tres días después de su fallecimiento, familiares, amigos y allegados se han trasladado a la localidad gaditana para darle el último adiós. Con un semblante serio y rotos de dolor, se han reunido en el cementerio de San Miguel para despedirse de la que fuera vendedora de cosméticos. Entre los presentes se encontraban Gloria Camila y su pareja, Álvaro García, José Ortega Cano, Gloria Mohedano y José Fernando. Pese a que los familiares de María también estuvieron presentes en su sepelio, lo cierto es que la gran ausente fue su madre, Inmaculada.

El hecho de que Inma no estuviera en el último adiós a su hija ha generado un gran revuelo. Sin embargo, Look ha sacado a la luz que ella no pudo estar presente en este día tan señalado debido a un motivo de peso. Y es que Inma se quedó al cuidado de Rocío, la hija de Michu y José Fernando. Una decisión que pone de manifiesto su deseo de hacerse cargo de la menor, tal y como reconoció ante los medios de comunicación.

José Fernando, Michu y su hija en común, Rocío, en una imagen de redes sociales (Instagram / @mixu.rg)

“La niña se va a quedar conmigo. Michu quería lo mejor para Rocío y la niña siempre ha estado conmigo. Entonces, el roce más cercano soy yo”, afirmó en las puertas del tanatorio de Arcos de la Frontera, dejando claro su intención de luchar por la custodia de la pequeña. Y es que, al margen del dolor que atraviesan por la muerte de María, una de las grandes preocupaciones de los Ortega y los familiares de Michu es el futuro de Rocío, quien llegó al mundo en 2017.

La última voluntad de Michu

Consciente de la gravedad de su enfermedad, la excuñada de Gloria Camila sentía una gran preocupación por el futuro de su primogénita. Así, antes de fallecer, dejó por escrito su última voluntad. El deseo de Michu es que su niña quedara bajo la tutela de la familia Ortega si ella faltaba.

No obstante, el hecho de que Inmaculada quiera quedarse con la custodia de la niña ha abierto la vereda a un debate que llegará a su fin con la decisión que tome la fiscalía, siempre pensando en el bienestar de Rocío. En este sentido, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, afirmó este jueves, 10 de julio, en el programa TardeAR que “la madre de Michu y Ortega Cano son igual de abuelos. Si Michu escribió que su niña iba a estar mejor con Ortega Cano, la fiscalía tiene poco que decir”.