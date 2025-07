Una uruguaya que vive en España dice que los españoles no tienen “la cultura de la excusa”: “Si no quieren hacer algo te lo van a decir”

Una uruguaya en España habla de las diferencias en la 'cultura de la excusa' (@emi_grando/TikTok)

Las diferencias socioculturales entre cada país del mundo no solamente implican cuestiones vinculadas con las costumbres (tradiciones, gastronomía...), sino que también es perceptible en la forma en la que la sociedad se comunica y relaciona. Esto es lo que generalmente provoca que las personas que se marchan a vivir al extranjero puedan experimentar un choque cultural.

Así, las expresiones son distintas, al igual que el tono de la conversación, la cercanía o incluso las apariencias. Mientras que en algunos países esto lo es todo, por lo que se intentará siempre agradar al otro, en otros lugares la sinceridad prima por encima del resto.

Emiliana Artagaveytia (@emi_grando), una joven uruguaya que vive en España, se sorprende cada día de las cosas que descubre del país en el que actualmente reside. Pese a que ambos lugares sean muy similares en algunos aspectos, también difieren en muchos otros, tal y como explica la creadora de contenido.

En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok, Emiliana destaca que en España “no existe la cultura de la excusa”, algo que le “sorprende muchísimo”: “Acá, si realmente no tienen ganas de hacer algo, te lo van a decir de frente”.

“Se duerme más tranquilo”

“Si vos invitas a una amiga a tu casa y no tiene ganas, simplemente te va a decir la verdad: ‘Que no tengo ganas’”. Así, Emiliana explica que, por el contrario, ella como uruguaya, ya estaría poniéndose creativa para “ver qué le voy a decir”: un dolor de tripa, que se siente indispuesta, que ya había quedado y se le había olvidado decirle... “Como que tienes que justificarte”. Sin embargo, observa que en España esto no suele ser así, según destaca desde su experiencia personal, como ha matizado: “La simple razón de no tener ganas es válida”.

Esta sinceridad se extiende también a otros aspectos: “Te puedo asegurar que, donde le pidas la opinión a un español, va a ser 100 % verdadera”. Por ejemplo, la uruguaya describe la siguiente situación en la que dos amigas hablan: “’¿Y qué tal? ¿Te gustó mi primo Javier?’. ‘¿Javier? Para nada. A mí el que me gustó fue tu hermano’. Mientras que en Uruguay diríamos ‘es simpático el muchacho’“.

La uruguaya afincada en España, además, explica otra situación con la que se encontró y que le permitió comprobar esa sinceridad: “Cuando una amiga le dijo a la otra ‘Mari Carmen, no te vamos a invitar porque siempre que vienes te pones con el teléfono’”. A lo que, según explica Emiliana, la aludida simplemente respondió con un “Vale”. Esta forma de obrar contribuiría a generar “menos conflictos porque después te ahorras todo el chusmerío por atrás”.

ChatGPT Plus Los españoles emigran a Suiza y Alemania por mejores oportunidades laborales, salarios más altos y condiciones de vida superiores. La estabilidad económica, sistemas sociales eficientes y la demanda de mano de obra cualificada atraen a profesionales y jóvenes. Esta fuga de talento puede afectar negativamente a España.

Así, destaca que no se maquillan las cosas, lo que permite vivir más relajado. Sin embargo, esto no implica que los españoles sean menos amables, según explica Emiliana: “Acá te van a decir ‘buenos días’ y ‘bonica’. Así que no, gente, no están enojados, simplemente están diciendo la verdad. Habría que implementarlo. Se duerme más tranquilo”.