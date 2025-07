Una colombiana que vive en España habla de la forma de vestir de las españolas: “Tú te crees que vas bien vestida, medio decente...”

Fragmento del TikTok. (@lau.vargas64)

Vivir en otro país supone un reto en muchos ámbitos diferentes. La comida, las tradiciones, las fiestas o la forma de relacionarse públicamente son algunos de los ejemplos que lo demuestran.

Esto es algo que conoce a la perfección Lau Vargas, una influencer colombiana que lleva cuatro años viviendo en Madrid. La tiktoker cuenta con 24.500 seguidores en esta red social y acumula más de medio millón de ‘me gusta’. Su contenido se centra en explicar cosas del país que le llaman la atención.

Una de ellas es la forma de vestir, en concreto, de las españolas. “¿Por qué las españolas se visten así?”, empieza el vídeo preguntándose la influencer. La realidad es que a la hora de vivir en el extranjero muy pocas personas se cuestionan cómo se viste la gente. Sin embargo, una vez te integras socialmente es cuando empiezan a surgir este tipo de preguntas. La forma de vestir constituye un espejo cultural.

“Tú te crees que vas vestida, medio decente”

La influencer comenta que la forma de vestir de las españolas es algo que le ha sorprendido mucho. “Tú te crees que vas bien vestida, medio decente y bonita hasta que te encuentras a las españolas en la calle”, apunta Lau en el vídeo.

“Se ponen algo normal y se ven demasiado elegantes sin hacer nada”, continúa explicando. La colombiana argumenta que la elegancia no es algo que te dé exclusivamente la ropa y que es algo que va más asociado a los rasgos de una persona.

“Aquí hay algo especial”

La forma de andar, la mirada, la gesticulación o la seguridad con la que te expresas son algunos de los factores determinantes para transmitir dicha elegancia. “Tengo amigas colombianas que siempre se visten divinas, pero aquí hay algo especial”, afirma de manera convincente.

La colombiana sigue deshaciéndose en elogios hacia las españolas a lo largo del vídeo, demostrando su admiración por su forma de vestir y por la seguridad que transmiten. “Que me expliquen como lo hacen para verse impecables con 38 grados. Yo me pongo lo mismo y me veo sudada y cansada”, comenta entre risas la influencer.

Pero ella no es la única que piensa de esta manera. Lau explica que lo ha hablado con amigas españolas y amigas colombianas y que la gran mayoría concuerdan con su opinión. “Hay de todo y no está bien generalizar, pero esto es un común denominador en España”, matiza al final del TikTok.

El vídeo ha generado un gran debate. Ya cuenta con más de 116.000 me gustas, 8.500 comentarios y 2,5 millones de reproducciones en apenas un día. Aunque existen opiniones dispares, la mayoría de los usuarios dan la razón a la influencer.

Algunos piensan que esta mujer se está haciendo de menos, pero no es así. Su intención es poner en valor la distinción y el estilo innato que percibe en las mujeres españolas, compartiendo una observación cultural genuina que, lejos de compararse negativamente, busca celebrar y entender un fenómeno estético que la fascina.