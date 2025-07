Socorrista, la profesión del verano sin reconocimiento ni formación suficiente en España: “Me ha tocado entrar al agua para rescatar a la víctima y a mi compañero”

Juan Manuel Bonadies y Nahuel Maximiliano ejercen como socorristas e instructores. (Cedidas/Canva)

A los 42 años, Juan Manuel Bonadies trabaja bajo el sol de Alicante vigilando una piscina de dimensiones olímpicas. No lo hace por ocio ni por falta de oportunidades, sino por vocación. Desde que llegó desde Quilmes (Buenos Aires) en 2020, en plena pandemia, se gana la vida como socorrista en España. “Trabajo todos los días, de 10 de la mañana a las 9 de la noche. Ahora estoy en una urbanización que tiene casi 1.000 apartamentos, no da respiro”, relata desde su puesto de trabajo, donde cubre jornadas de hasta 11 horas.

Aunque su destino profesional cambió de hemisferio, su compromiso con la seguridad en entornos acuáticos se mantiene inalterable. En Argentina, además de ejercer como socorrista, impartía clases y trabajaba como monitor de esquí. “Allí hacía la temporada de verano dando clases de socorrismo, y en invierno daba clases en la montaña”, explica a Infobae España.

La carrera de Juan Manuel no comenzó en una piscina europea. En su país de origen, la formación de socorristas es mucho más extensa que en España. “Yo soy socorrista de la Cruz Roja Argentina. La formación allí tarda entre un año y un año y medio, depende de cómo vayas aprobando las materias”, cuenta.

Nahuel Maximiliano, socorrista durante cinco años y actual director del centro formativo Fesa Deportes en España, lo confirma: “Si te basas en los diseños curriculares, podrás ver que en Argentina la formación es de unas 1.100 horas presenciales, cursando de lunes a viernes. El programa incluye 16 materias”.

Socorristas en la piscina del Centro Deportivo Municipal Mistral, en Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

El contraste con España es llamativo. Según Nahuel, “los certificados de profesionalidad del SEPE o Labora apenas llegan a las 370 horas. Y en otras regiones de España hay cursos con una carga horaria aún menor: entre 80 y 250 horas teórico-prácticas”. Las cifras respaldan sus declaraciones. En España, los certificados de profesionalidad más comunes son el de ‘Socorrismo en instalaciones acuáticas’ (370 horas) y el de ‘Socorrismo en espacios acuáticos naturales’ (430 horas), según el SEPE. La duración, comparada con los programas argentinos, resulta escasa.

Por su parte, para Juan Manuel, esta diferencia tiene un impacto directo en la calidad del servicio. “Me ha tocado entrar al agua, sacar a la víctima y a mi compañero también, por falta de entrenamiento. Es que no están preparados. Aquí se ve como una salida laboral fácil y no como una profesión de riesgo y responsabilidad”, lamenta.

Una profesión mal valorada

En España, el socorrismo es una de las profesiones más precarizadas del verano. Juan Manuel cobra actualmente 7 euros por hora, cuando, según el convenio colectivo y su categoría, que es de tipo A, debería estar ganando 9,82. “Estoy cobrando casi 3 euros menos por hora. Y eso en jornadas de 11 horas, sin apenas descanso”, detalla. El problema, dice, es estructural: “Si la empresa me pagara lo que corresponde, el precio del servicio a la urbanización subiría mucho y no lo contratarían. Entonces bajan el coste y repercute en nuestro sueldo”.

Varios socorristas vigilan una piscina. (Europa Press)

El resultado son condiciones laborales duras: calor extremo, jornadas extensas sin relevos, y escasa cobertura. “Puede tocarte estar solo cubriendo una piscina olímpica. Se producen golpes de calor, mareos, y al día siguiente no puedes faltar porque no hay quien te cubra”. No obstante, muchos de estos profesionales prefieren optar por trabajar en piscinas porque, si la empresa lo permite, se pueden realizar horas extra y ganar más dinero. “En la playa, al contrario, tienes que tomarte tus tres días libres obligatorios”, desliza Juan Manuel.

El perfil del socorrista en España

La mayoría de los socorristas contratados en verano son jóvenes. “Aquí están acostumbrados a que venga un chico menor de 21 años a pasar horas. Pero esto no es un trabajo para cualquiera. Es una profesión de vocación”, señala contundente el argentino. El socorrista español medio es joven, estudiante, y busca una fuente de ingresos temporal. Así lo reflejan las estadísticas del Observatorio de Ocupaciones del SEPE: más del 60 % de los contratados para tareas de socorrismo en 2023 tenía entre 18 y 25 años. Y los contratos apenas duraban dos meses.

Esa diferencia de enfoque también se percibe en la contratación. “Aquí en Alicante deben salir al menos 100 socorristas por temporada. Pero una cosa es titularse y otra es estar preparado. Por eso muchas empresas prefieren contratar a un argentino, porque saben que por el mismo sueldo tienen a alguien mejor formado”, afirma Juan Manuel.

La mayoría de los socorristas españoles contratados en verano son jóvenes, pero según los profesionales de origen argentino, les falta preparación. Nahuel tuvo que rescatar a un niño y su madre de la playa.

Menosprecio del socorrismo en España

En 2024, fallecieron por ahogamiento 471 personas en espacios acuáticos en España, según datos del Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). De estas, 213 ocurrieron en espacios sin vigilancia activa. La RFESS también denuncia desde hace años la falta de una regulación estatal unificada, la escasa formación en algunos cursos y la temporalidad de las contrataciones.

En un comunicado de julio de 2024, el presidente de la entidad, Isabel García Sanz, advertía: “Estamos asistiendo a una desvalorización del socorrismo profesional. No hay una titulación mínima común en todas las comunidades autónomas, y eso afecta a la seguridad de los usuarios”.

Además, la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas (EMPIA) ha señalado su “profundo hartazgo” y “la insostenible situación a la que se enfrentan las empresas del sector”, ya que muchos socorristas extranjeros no han podido incorporarse a sus puestos como consecuencia de las citas en el consulado para conceder los permisos. Esto se traduce en piscinas sin vigilancia, por lo que “se está comprometiendo la seguridad de los bañistas”.

Socorrista en una playa de Bizkaia. (Cruz Roja/Europa Press)

Formación y experiencia como valor añadido

El argentino Juan Manuel considera también que su experiencia y formación son lo que le permite mantener su puesto con seguridad. “Mi jefe ni siquiera me viene a controlar en toda la temporada. Se queda tranquilo porque sabe que yo sé lo que hago”. Pero también destaca que su situación no es la regla.

“No hay una entidad que controle ni regule todo el trabajo de los socorristas. Entonces, hasta que eso no exista, no se va a valorar bien esta profesión. Y eso es un problema”, desliza.