Una británica que vive en España habla de las costumbres que más le cuestan: “Cuando quería ver una amiga lo organizábamos con tres semanas de antelación, aquí…”

Una británica que vive en España habla de las costumbres que más le cuestan (@annainespana)

Anna es una mujer británica que vive en Madrid. A través de su perfil de TikTok, @annainespana - en el que cuenta con más de 10 mil seguidores -, cuenta su experiencia como extranjera en España, resaltando las diferencias socioculturales que más le llaman la atención. En una publicación reciente, la creadora de contenido habla sobre “algunas costumbres españolas” a las que le está “costando un poquito” acostumbrarse.

“Para que sepáis, soy inglesa y llevo casi dos años viviendo en Madrid”, explica. “Estoy enamorada de mi vida aquí: la cultura, la gente, el idioma, todo”, aclara. “Pero, obviamente, yo crecí en Inglaterra, que es un país distinto con costumbres distintas. Obviamente he intentado sumergirme en la cultura española, las costumbres españolas, porque vivo en España”. Pero, a pesar de sus esfuerzos, “todavía hay algunas costumbres a las que me cuesta un poco acostumbrarme”.

Lo que más le cuesta a Anna de las costumbres españolas

Más allá de costumbres, el calor tampoco le es ideal: “Antes de empezar, si ves que estoy sudando en este video es porque hace 37 grados y estoy muriendo. No, obviamente no tenemos este sol en Inglaterra, así que no me quejo”. En cuanto a las costumbres en cuestión: “Número uno. Aquí yo creo que se pueden hacer planes mucho más de última hora. Por ejemplo, cuando vivía en Londres y quería ver una amiga, por ejemplo, organizábamos los planes con tres o cuatro semanas de antelación. Aquí creo que es mucho más normal escribir a tu amiga el día antes y decir ‘Tía, ¿estás libre mañana?’ Parece mucho más normal organizar los planes justo antes. Un lado me encanta porque puedo dejar que fluya, pero a veces me gusta saber mis planes para todo el mes, así que a veces me cuesta un poco". Para Anna, los españoles fluyen demasiado.

Jóvenes de fiesta en una discoteca (Fuente: El digital de Albacete)

“Dos”, continúa: “La hora de las fiestas, mejor dicho, la hora que terminan las fiestas. En Inglaterra, creo que salimos mucho más temprano. Por ejemplo, salimos como a las nueve, a las diez y regresamos a casa como a las tres. Aquí yo he tenido noches cuando he vuelto a la casa, como las siete u ocho. Ya no lo hago. Bueno, no mucho, pero lo que estoy diciendo es que es mucho más normal que los clubes aquí cierren más tarde y eso me cuesta bastante si salgo, porque a mí me encanta dormir. Obviamente yo sé que no es obligatorio salir de fiesta, así que podría evitarlo”. Para Anna, a los españoles les gusta demasiado la fiesta.

“Número tres y lo último para hoy: la burocracia”. En esto los españoles estarán de acuerdo. “Mira, como os dije, me encanta España. Pero una cosa que no me encanta es la burocracia. Obviamente, puesto que soy inmigrante, he tenido que hacer mucho para mi visa, para mi seguridad social, todo eso. Así que tengo que luchar bastante con la burocracia española y eso me cuesta, porque no estoy diciendo que la burocracia en Inglaterra es perfecta, ni de coña, pero creo que es un poco más fácil, un poco más rápido solucionar las cosas”.