La imparable carrera de Lalachus, de conquistar las redes con humor milenial a sustituir a su ídolo en las Campanadas de TVE

El fichaje de David Broncano por TVE ha sido el gran asunto televisivo de este 2024 que toca su fin, pero la llegada de La Revuelta a la cadena pública también ha catapultado las carreras de varios rostros que formaban parte de La Resistencia y que ahora se han dado a conocer al público general. Uno de ellos es el de Lalachus, la cómica que presentará las Campanadas junto a Broncano este año.

Con la elección de esta pareja, el ente público apuesta por reconocer el espectacular éxito de su programa estrella y hace un guiño a esos espectadores más jóvenes que han vuelto a conectar con la televisión gracias al aterrizaje de La Revuelta en La 1. Muchos de ellos ya venían siguiendo la carrera de Lalachus, una cómica que con esta oportunidad suma un nuevo éxito a su meteórica carrera.

El nombre real de Lalachus es Laura Yustres Vélez. Nació hace 34 años en Fuenlabrada, Madrid. Comenzó a estudiar Comunicación Audiovisual, aunque no terminó la carrera porque tuvo que ponerse a trabajar para ganarse la vida. Así, estuvo 10 años como recepcionista en una escuela de formación y después fue administrativa en una constructora, pero en su horizonte siempre estuvo ser humorista.

Su salto a la fama se lo debe a las redes sociales y la comedia stand up. En 2018 protagonizó su propio show cómico con la productora Riot Comedy y, dos años después, la pandemia le brindaría la oportunidad de ganarse una legión de seguidores con su contenido en redes.

Con su humor cotidiano y sus referencias nostálgicas a los 90 y 2000, Lalachus ha creado un estilo propio que la ha llevado a formar parte de formatos como Estirando el chicle o Cuerpos especiales. Además, Los Javis la eligieron para interpretar a la periodista Lydia Lozano en Veneno, la serie de atresplayer sobre la vida de Cristina Ortiz.

Humor para todos

Si algo ha demostrado Lalachus en su trayectoria es que sí puede haber humor para todos. La humorista es capaz de convertir en sketch cualquier situación cotidiana y esa es, precisamente, una de las claves por las que conquista a personas de todas las generaciones y colectivos. “Me suelen pasar cosas graciosas, o que no lo son tanto pero cuando las cuentas le añades un dramatismo que hace que tengan más gracia. Yo no sé hacer un monólogo de política, no me sale”, aseguró en una entrevista con El Periódico.

Investigar a la “peligrosa mafia de chats de buenos días” para descubrir que su madre es la líder, emocionarse mientras presenta al nuevo integrante de la familia Sylvanian o dormir a su sobrino cantándole himnos milenial como Escondidos o A toda mecha son algunas de las surrealistas y desternillantes escenas que la han colocado entre las cómicas más destacadas de España en tiempo récord.

Con su Fuenlabrada siempre por bandera, el humor de Lalachus también tiene espacio para la reivindicación. De hecho, se ha convertido en una de las voces discordantes de La Revuelta, llamando la atención a David Broncano por la poca presencia femenina en el programa. “He estado viendo el programa estos días y, válgame, el club del cojón que te has montado aquí”, le llegó a decir en una de sus apariciones, colocando un póster de las Spice Girls y una fotografía de Belén Esteban en el decorado para contrarrestar la energía masculina.

Cumpliendo sueños

Gracias a su salto a la fama, Lalachus no solo ha podido dedicarse a lo que anhelaba, sino que además ha cumplido muchos de los sueños a los que aspira cualquier milenial como ella. Así, ha podido hablar con Belén Esteban en directo, que desde Canal Quickie le agradeció que pusiera su foto en la mesa de La Revuelta. También está a punto de sumar otro check a su lista de sueños pendientes: salir en Telepasión, el especial musical de TVE para Nochebuena.

Entre esos propósitos cumplidos tiene un gran protagonismo Ramón García, uno de los ídolos infantiles de Lalachus. La cómica pudo felicitar al presentador del mítico Grand Prix del Verano apareciendo disfrazada de pastel en En compañía, el formato que Ramonchu presenta en Castilla-La Mancha Televisión.

Y la figura de Ramón también estará muy presente en el próximo reto profesional de Lalachus. Como cuando interpretó al espíritu de la Navidad en un capítulo de la exitosa serie Aída, el presentador cederá el testigo a la madrileña para presentar las Campanadas de TVE y quién sabe si convertirse en el nuevo icono de la Nochevieja televisiva.