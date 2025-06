Polémica con Ozempic: un anuncio de Novo Nordisk contra la obesidad podría incumplir la normativa publicitaria

Captura de la web creada para la campaña publicitaria "Obesidad sin filtros", de Novo Nordisk.

Una nueva campaña de Novo Nordisk, farmacéutica desarrolladora de Ozempic, ha desatado la polémica en España. La compañía ha lanzado “Obesidad sin filtros”, una iniciativa que presenta la obesidad como una enfermedad que puede matar. “Es un problema de salud, no de estética. Y sigue expandiéndose mientras discutimos cómo hablar de ella”, aseguran en un anuncio difundido por redes sociales.

La campaña, desplegada en marquesinas de 13 ciudades españolas y en redes sociales, cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Personas que viven con Obesidad (ANPO), los expertos en su manejo: la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), según afirman en su página web, y busca "generar conocimiento social y evolucionar la conversación de una manera valiente y sin filtros“.

El anuncio inicial, sin embargo, ha recibido innumerables críticas por estigmatizar un problema que sufre un 18,7% de la población española. Ahora, el Ministerio de Sanidad ha requerido información a la farmacéutica al considerar que su iniciativa podría incurrir en una infracción de la normativa publicitaria sobre medicamentos.

Estigmatización contra la obesidad

Los anuncios promulgados por Novo Nordisk exponen que la obesidad es “una enfermedad” y que “podía matar”. Estos mensajes, acompañados de un vídeo que simulaba un concurso televisivo, mostraban a una mujer con obesidad respondiendo preguntas sobre su experiencia personal. Entre sus respuestas, destacaban frases como “No poder jugar con mis hijos” y “sentir vergüenza cuando como delante de los demás”, lo que pretendía visibilizar las limitaciones y el estigma que enfrentan las personas con esta condición. Sin embargo, la reacción en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente negativa: usuarios calificaron la campaña de “gordófoba”, “indecente” y “de mal gusto”.

La obesidad severa es una enfermedad crónica, compleja y con una alta prevalencia, que se asocia frecuentemente con otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Por el momento, la SEEDO ha intentado desmarcarse del mensaje. Andreea Ciudin, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, expresó en el diario El País que “la idea inicial no era mala, pero verlo así finalmente como ha salido, a mí me ha generado inquietud. Añadimos un poco de estigmatización y la idea no era esta”.

En un comunicado, la SEEDO ha aclarado que no ha participado ni en el diseño ni en los contenidos publicados por Novo Nordisk. “Nuestra participación consistió en apoyar el enfoque divulgativo de la iniciativa, al considerar que visibilizar la obesidad como problema de salud pública es una prioridad para cualquier sociedad científica comprometida con el bienestar de la población”.

“Si queremos hablar de obesidad sin filtros, tendremos que hablar de los determinantes sociales”

La ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. (Ministerio de Sanidad)

Asimismo, Sanidad ha llamado la atención sobre un apartado de la web sobretupeso.es, donde aparece un apartado de “preguntas recomendadas para formular al médico”. “Aunque no se menciona de manera explícita ningún tratamiento farmacológico, el Ministerio considera que el conjunto del contenido podría constituir una forma de publicidad indirecta de medicamentos sujetos a prescripción médica, cuya promoción pública está prohibida conforme a la legislación vigente”, valora Sanidad en un comunicado en referencia a Ozempic. El medicamento, inicialmente diseñado para el tratamiento de la diabetes, ha demostrado ser altamente efectivo contra la obesidad, con efectos secundarios considerables.

La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró el pasado viernes que ella y su equipo están “preocupados” por la campaña. Preguntada por la campaña tras el pasado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), García afirmó que para hablar de obesidad sin filtros “tendremos que hablar de los determinantes sociales de la salud y tendremos que hablar de que son las familias con menos recursos las que tienen un mayor problema de obesidad“.

“Entiendo que los determinantes comerciales de la salud que son este tipo de campañas también hay que vigilarlas y hay también que ponerlos de alguna manera en el contexto que estamos hablando”, expresó ante los medios el pasado jueves.