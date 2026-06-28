Once regiones en aviso amarillo y naranja: la Aemet prevé tormentas con fuertes chubascos y granos grandes de granizo junto al calor intenso

Una persona bajo la lluvia en Alicante. (Europa Press)

El calor ha cedido al testigo a las tormentas, que este domingo serán las protagonistas en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha avisado a través de su cuenta de X de que por la tarde se extenderán por el este y centro peninsular. “Los chubascos podrán ser fuertes, con granizo y viento intenso”, avisa el organismo, que detalla que en Aragón, Navarra, La Rioja y este de Castilla y León caerán “chubascos muy fuertes y posible granizo grande”. En el resto del país, donde se esperan cielos mayormente despejados, serán las temperaturas elevadas las que manquen la tónica del día.

Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos en once comunidades autónomas. En nivel naranja (peligro importante) por fuertes lluvias que dejarán hasta más de 30 litros por metro cuadrado y tormentas se encuentran Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco y el este de Castilla y León. Por los mismo fenómenos meteorológicos, pero en nivel amarillo (peligro bajo) están el interior de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, y la Andalucía Oriental.

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En cuanto a los avisos por temperaturas elevadas, al sur, Córdoba y Jaén están en nivel amarillo por máximas que rondarán los 39 grados; y Cataluña y Baleares por temperaturas que alcanzarán entre 34 y 39 grados.

Mapa de alertas meteorológicas por lluvias, tormentas y temperaturas elevadas para este domingo, 28 de junio de 2026. (Aemet)

En el resto de la península se esperan cielos despejados, salvo en el los territorios que baña el Cantábrico, donde habrá lluvias dispersas. En Canarias, la Aemet prevé intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas y cielos despejados en el sur.

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Nueva subida del mercurio

De cara a la próxima semana, la Aemet adelanta que las temperaturas serán altas en la mayor parte del país. “Se alcanzarán valores superiores a los normales para la época del año, sobre todo en zonas del oeste, centro y sur de la Península”, avisan. Las precipitaciones serán escasas en general, aunque habrá lluvias débiles en el Cantábrico podrían producirse chubascos acompañados de tormenta en zonas del interior, sobre todo del este peninsular.

Cientos de bañistas, vecinos y visitantes se refugian del calor en la playa de El Sardinero de San Sebastián, a 26 de junio de 2026. (EFE/Celia Agüero Pereda)

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que el lunes y martes continuarán los ascensos térmicos, “de manera que el calor se irá intensificando”. Así, el martes superarán los 35 grados en la mayor parte de la península y Baleares, salvo en el tercio norte, donde las máximas estarán entre 25 y 30 grados, y en el Mediterráneo, donde estarán entre 30 y 35 grados. No obstante, el mercurio se quedará por encima de los 38 grados en el valle del Ebro y también en buena parte del centro y sur de la península. “Incluso puntualmente podrían superarse los 40 grados en localidades de los valles del Guadiana y Guadalquivir”, avisa el meteorólogo.

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A partir del miércoles aumenta la incertidumbre en el pronóstico. Ahora bien, el verano solo acaba de empezar y Del Campo detalla que “el calor intenso en la mayor parte del país en esa segunda mitad de la semana”.