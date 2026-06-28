España

Detenido en Alicante un ciberpederasta que engañó a más de 20 menores durante una década: hay víctimas de tan solo 8 años

Se le atribuyen 36 delitos contra la libertad sexual. La Guardia Civil localizó dispositivos electrónicos que contenían una gran cantidad de imágenes íntimas de menores

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La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un hombre acusado de 36 delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años mediante prácticas de grooming. El detenido, que operaba bajo la identidad falsa de un adolescente, contactaba con menores a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería para ganarse su confianza y obtener imágenes íntimas.

La operación, denominada “Achillea”, ha permitido identificar a más de 20 víctimas especialmente vulnerables, algunas de tan solo 8 años, en distintos puntos de España y también en el extranjero, según ha informado la Guardia Civil este domingo en un comunicado.

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La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima residente en Gran Canaria, presentada ante la Guardia Civil en 2024. Durante el registro en el domicilio del acusado, los agentes intervinieron más de 200 dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores y discos duros con capacidad para almacenar hasta 18.000 gigabytes. El análisis de este material reveló una gran cantidad de archivos de contenido pedófilo.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Santa María de Guía se encargó de analizar los dispositivos, localizando vídeos e imágenes de menores. Las pesquisas permitieron identificar a más de 20 menores de 16 años explotados por el detenido.

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Según la investigación, el acusado empleó técnicas de manipulación emocional y engaño durante más de una década. Se presentaba como un menor llamado Juan y, tras establecer una relación de confianza, incluso simulando ser pareja de algunas víctimas, las convencía para que se grabaran y fotografiaran en situaciones de carácter sexual. Posteriormente, almacenaba estos archivos para su consumo privado.

El detenido, natural de Alicante, ya se encuentra en prisión provisional, incomunicada y sin fianza, tras el mandato de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía.

Varios agentes durante el registro. (Guardia Civil)
Varios agentes durante el registro. (Guardia Civil)

Recomendaciones para evitar riesgos

Con el objetivo de reducir el riesgo de grooming o acoso en internet, la Guardia Civil aconseja a las familias y a los menores seguir una serie de pautas de seguridad digital como configurar los perfiles de redes sociales como privados y no aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas, aunque tengan amigos en común.

También recomiendan evitar compartir información personal en espacios públicos, como la ubicación, el nombre del colegio o números de teléfono, así como supervisar la actividad digital de los menores y fomentar un ambiente de diálogo abierto, de manera que los niños y adolescentes se sientan seguros para comunicar cualquier situación incómoda.

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