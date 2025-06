El descenso a los infiernos de Santos Cerdán en el PSOE: el ex ‘número 3’ que negoció con Puigdemont y que ahora la UCO señala como presunto gestor de las mordidas

Santos Cerdán junto a Pedro Sánchez (Montaje Infobae España / ELV)

El hombre que fraguó el acuerdo de pacto de investidura en 2023 no fue otro que Santos Cerdán. Para entonces, el secretario de Organización del PSOE fue el encargado de dirigir la negociación junto a Junts, con Jordi Turull desde el frente independentista. Años antes, fue uno de los pesos pesados que ayudó a Pedro Sánchez a llegar a la secretaría general en 2017. Este jueves, Santos Cerdán presentó su dimisión de todos sus cargos en el PSOE. Horas antes, se conoció que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo sitúa como presunto gestor de las mordidas en el caso Koldo durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.

La trayectoria política de Santos Cerdán comenzó lejos de los despachos de Ferraz. Nacido en Milagro, Navarra, en 1969, Antes de comenzar su andadura en la política trabajó en el sector agroalimentario, desempeñando funciones técnicas de mantenimiento en empresas como Iberfruta y Bonduelle. Entró en contacto con el PSOE en 1999, cuando tenía 30 años, cuando se afilió y debutó como concejal en su municipio natal, cargo que mantuvo en tres legislaturas.

Fue en el año 2012 cuando se convirtió en el secretario de Organización del PSN, donde además allí conoció Koldo García. A partir de ahí, fue escalando en la estructura del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) hasta convertirse en diputado en el Parlamento foral en 2014, cargo que mantuvo hasta 2017.

Anatomía de una caída

En el PSOE nacional, su figura fue ganando peso con discreción. En 2017, formó parte del núcleo duro que acompañó a Pedro Sánchez en su regreso a la Secretaría General tras ser defenestrado por la dirección del partido en 2016. Desde entonces, fue ascendiendo hasta convertirse en secretario de Coordinación Territorial y, finalmente, secretario de Organización del PSOE en 2021, cargo que había dejado José Luis Ábalos, al igual que su cartera tras el cese de Gobierno que realizó Sánchez.

Reacciones sobre el informe de la UCO que destaca que el actual secretario de Organización del PSOE pidió a Koldo amañar el resultado de las primarias.

Cerdán se convirtió en un perfil clave dentro del engranaje de la dirección socialista. En 2013 fue el hombre que asumió la interlocución con Junts per Catalunya para sacar adelante la investidura de Sánchez. Para ello, viajó a Bruselas y se reunió con Carles Puigdemont hasta firmar el pacto.

Su nombre ya circulaba desde febrero de 2024, cuando tuvo lugar la detención del Koldo, sin embargo, el último informe de la UCO ha dinamitado su caída. En las 490 páginas del documento, al que ha tenido acceso Infobae España, se muestra que el origen de las investigaciones se remonta a 2015, cuando la UCO observó una relación estrecha entre Koldo y Santos Cerdán. De hecho, fue este quien presentó a Koldo García a José Luis Ábalos y promovió su contratación como chófer del entonces ministro.

El documento recoge que fue este quien presuntamente administró contraprestaciones de la empresa Acciona y habría gestionado más de 600.000 euros en presuntos pagos ilícitos. La Benemérita también le acusa de haber amañado las elecciones primarias del PSOE de 2014 con dos votos, comicios en los que ganó Pedro Sánchez.

Horas después de conocerse el contenido del informe, Santos Cerdán optó por abandonar sus responsabilidades en el partido. La decepción para el PSOE, quien teóricamente no tenía conocimiento alguno, no fue menor. “Pido perdón porque, hasta esta misma mañana, estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán”, dijo el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en una de rueda de prensa posterior. “No debimos confiar en él”, lamentó.