Santos Cerdán no entrega el acta de diputado y de momento mantiene el aforamiento

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. (Jesús Hellín./ Europa Press)

Crece el nerviosismo en el PSOE. Santos Cerdán, ex secretario de organización, todavía no ha entregado su acta de diputado. Este martes, tras presentar su dimisión después de que se hiciera público el informe de la UCO que le señalaba como “la persona encargada de gestionar” 620.000 euros en presuntos pagos ilícitos a Koldo García y Jose Luis Ábalos, anunció que también abandonaría su sillón del Congreso de los Diputados. Sin embargo, este viernes no lo ha hecho, aunque todavía tiene opción de hacerlo el sábado.

Tampoco especificó la fecha en la que lo haría. Hacerlo ahora le perjudica. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya ha incorporado al ex número tres de los socialistas en la investigación del caso Koldo y le ha preguntado si mantiene su intención de abandonar su escaño, lo que implicaría la pérdida de su aforamiento ante este órgano judicial. El juez le preguntó si lo dejará antes del próximo 25 de junio, cuando está citado a declarar voluntariamente

Las grabaciones de audio entre Koldo y Cerdán

En una carta que difundió este jueves tras conocerse las informaciones de la UCO, Cerdán argumentó que este paso le permitiría centrarse “en exclusiva” en su defensa, pero la falta de concreción sobre el momento de la entrega del acta ha generado incertidumbre en el partido de Pedro Sánchez. Y este nerviosismo ha ido a más al comprobarse que, más de 24 horas después del anuncio, el registro telemático del Congreso cerró el viernes a las 18:00 horas sin que Cerdán hubiera presentado el escrito de renuncia.

Un precedente claro: Ábalos

El caso de Ábalos, quien permanece en el Congreso dentro del grupo mixto tras su expulsión del PSOE, sirve de precedente para la preocupación actual en el partido. Los socialistas ya perdieron un escaño y ahora la dirección del grupo parlamentariomantiene la confianza en que Cerdán acabará cumpliendo su palabra. De no hacerlo, se verán obligados a solicitar el suplicatorio para que el Tribunal Supremo pueda investigarlo y que la investigación judicial sea más sencilla.

El viernes, el magistrado Leopoldo Puente acordó considerar a Cerdán como personado en la investigación y le citó para declarar voluntariamente como imputado por presuntos delitos de organización criminal y cohecho.

En la carta difundida el jueves, Cerdán explicó que su objetivo al dar un paso atrás era prepararse para el proceso judicial. “Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna”. Además, confirmó su disposición a declarar voluntariamente. “Reitero mi inocencia y confío que la misma quede clara tras mi declaración”, afirmó.

El exministro José Luis Ábalos. (EFE/ Ana Escobar)

La investigación del caso Koldo, que también involucra al exministro socialista José Luis Ábalos y a Koldo García, ha puesto en el centro del debate la relación entre estos dirigentes y la gestión interna del PSOE. La cronología de la amistad entre Cerdán, García y Ábalos es objeto de análisis tras la difusión del informe de la UCO, que desmonta la versión oficial mantenida hasta ahora por los implicados.

El caso Koldo ha sacudido la estructura del PSOE y ha puesto en cuestión la gestión de sus principales dirigentes. Sin embargo, el partido ha cerrado filas con Pedro Sánchez, quien este jueves convocó una rueda de prensa para pedir perdón y decir que no debería haber confiado en Santos Cerdán.