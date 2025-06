La brecha entre el precio del alquiler y la hipoteca aumenta, los inquilinos pagan 400 € más: “Ahora alquilar sí es tirar el dinero”

Lo que pagan cada mes los españoles por su alquiler sube un 3,53%, hasta alcanzar una cuota media de 1.153,03 euros mensuales. (Montaje Infobae)

Los precios del alquiler han subido durante tres años consecutivos hasta cerrar mayo con el precio del metro cuadrado en renta en los 14,33 euros. Esta escalada continuada hace que pagar ahora un alquiler sea un 60% más caro que abonar la cuota de una hipoteca, esta diferencia supera los 400 euros, según datos del comparador iAhorro.

Esta brecha, cada vez más ancha, se debe a la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de bajar los tipos de interés hasta colocar en junio el precio del dinero en el 2%, lo que ha producido una caída continuada del euríbor hasta situarse en mayo en el 2,081%, muy lejos del 3,680% que registró el mismo mes del año pasado. Esta caída de tasas ha llevado a los bancos a rebajar sus préstamos hipotecarios, por lo que ahora ser propietario sale más a cuenta que vivir de alquiler.

“Ahora vivir de alquiler sí es tirar el dinero, al contrario de lo que ocurría hace cuatro o cinco años. Las rentas son tan altas que apena puedes alquilar un piso en solitario y menos ahorrar para comprar una casa, con lo cual, los jóvenes estamos condenados a ser inquilinos para siempre y a compartir piso”, afirma María Jesús Fernández, que vive de alquiler en un piso compartido con cuatro compañeros en el municipio madrileño de Móstoles.

Fuente: iAhorro.

Mejor propietario que inquilino

Este encarecimiento de los alquileres se ve reflejado en el último Barómetro de Esfuerzo Financiero realizado por iAhorro. Según sus datos, en España es un 59,69% más caro pagar un alquiler que una hipoteca cada mes. Concretamente, la cuota media del alquiler en España se situó en marzo de 2025 en los 1.153,03 euros mensuales, mientras que la cuota media de una hipoteca ese mismo mes fue de 722,06 euros, lo que supondría un ahorro de hasta 430,97 euros mensuales.

Si se comparan estas cifras con las del año pasado reflejan que, en 2024 el precio medio de los alquileres era de 1.113,73 euros, por lo que se ha producido un incremento interanual del 3,53%. Sin embargo, la cuota media de la hipoteca ha caído un 27,34%, desde los 993,72 euros registrados de media en España hace un año. Todo esto pese a la subida considerable de los precios de las viviendas.

A juicio de Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, “el esfuerzo de la compra no es solo la hipoteca, sino que también hay que pagar de antemano una entrada y unos gastos que podrían ascender hasta el 30% del precio de compra”. Señala que este hecho genera dos consecuencias directas: la primera es que el que tenga esos ahorros va a preferir hipotecarse a pagar un alquiler, más en estos momentos de bajada de tipos; y la segunda es que la subida de precios de la vivienda está haciendo que el grupo de personas que no puede hacer frente a ese desembolso inicial sea mayor y, por tanto, cada vez hay más gente que no tiene más remedio que optar por el alquiler, lo que genera una tensión de precios creciente.

Para obtener estos datos, los analista de iAhorro han recopilado, por un lado, el precio medio del alquiler que reflejan los diferentes portales inmobiliarios en cada una de las comunidades autónomas españolas, homogeneizando al coste de una vivienda de 80 metros cuadrados; y por otro, los últimos datos sobre la hipoteca media por comunidad autónoma que publica el Banco de España correspondientes al mes de abril de 2025, con un tipo de interés fijo medio del 2,74% y un plazo de amortización de 25 años.

Fuente: iAhorro.

Galicia y el País Vasco, lideran las caídas de las hipotecas

Los datos del barómetro indican que las cuotas medias que pagan los hipotecados bajan en todas las comunidades autónomas comparadas con las registradas el año pasado, y las mayores caídas se dan en Galicia (-26,35%) y el País Vasco (-24,73%). En la comunidad gallega han pasado de registrar una cuota hipotecaria media de 624,12 euros mensuales a una de 460,30 euros de media, mientras que en Euskadi la cuota ha caído de los 985,19 euros a los 741,51 euros de media.

Esto se debe, a la caída de los tipos de interés y a que “para poder acceder a una vivienda en propiedad, los ciudadanos no tienen otro remedio que poner menos exigencias que hace un tiempo y conformarse con casas más baratas, con menos prestaciones y quizás más antiguas para poder afrontar el pago de la entrada y los gastos que hay que hacer antes de pedir el préstamo”, explica Colombelli. Incide en que “las prioridades han cambiado y ahora lo principal es tener casa, sin importar tanto las condiciones de esta o el lugar donde se ubique”.

Elegir una casa antigua, pero más barata, es difícil hacerlo en regiones como las Islas Baleares o la Comunidad de Madrid, donde la demanda supera ampliamente la oferta de viviendas a la venta y siguen siendo las únicas que sobrepasan los mil euros de cuota media mensual de hipotecas. Son las más altas del país al alcanzar 1.209,90 euros y 1.132,27 euros de media, respectivamente. Por el contrario, Extremadura es la región con la cuota media de hipoteca más baja (423,11 euros), seguida de Galicia (460,31 euros).

Fuente: iAhorro.

Cataluña, la comunidad en la que más baja el alquiler

En cuanto a los alquileres, en algunas comunidades autónomas han bajado, como en Aragón (-2,58%), Extremadura (-1,16%), Galicia (-0,74%) y, sobre todo, en Cataluña (-3,40%). No obstante, Simone Colombelli incide en que “principalmente en Cataluña se produce de forma paralela una caída importante de la oferta de vivienda en alquiler, por lo que hay dudas de si el impacto de la limitación de precios será duradero”.

Entre 2024 y 2025, Cataluña ha intensificado su regulación del mercado del alquiler para abordar la crisis de vivienda, especialmente en las zonas declaradas como ‘mercado residencial tensionado’. Esto hace que sea la comunidad autónoma donde más ha caído la cuota media del alquiler en el último año, desde los 1.459,09 euros que se abonaban en 2024 a los 1.408,34 euros que se pagan ahora. Pese a ello, sigue siendo una de las regiones con el precio del alquiler más alto de España, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (1.545,23 euros) y Baleares (1.480,34 euros).

Respecto a las otras regiones en las que ha caído el precio medio de las rentas este año, en Aragón ha pasado de los 821,19 euros de media registrados hace un año hasta los 800,03 euros actuales; en Extremadura la cuota media actual ha caído de los 504,85 euros hasta los 499,01 euros; y en Galicia se pagan ahora 697,34 euros de media cada mes por los 702,57 euros de 2024.

Las mayores subidas interanuales de las rentas se han dado en Castilla-La Mancha (+8,41%), Cantabria (+5,94%) y las Islas Baleares (+5,65%) debido, sobre todo, al aumento de la demanda. Pese a todo, en Castilla-La Mancha el alquiler medio registrado es de los más bajos de España, con 553,40 euros de media, solo por delante del anotado en Extremadura (499,01 euros de media), que tiene el más bajo de todo el país.

El alquiler se ‘come’ el 37,40% del salario

La subida de las rentas hace que el esfuerzo que tienen que hacer los inquilinos para pagarlas sea cada vez mayor. Destinan un 37,40% de su sueldo a este fin, mientras que para los que tienen una hipoteca ese porcentaje baja hasta el 23,42%, es hasta 13,98 puntos inferior.

En ambos casos, el esfuerzo financiero que hacen ahora es más bajo que el de hace un año, cuando destinaban un 38,38% del sueldo a pagar el alquiler y un 34,25% a abonar la hipoteca. Así, en ninguna comunidad autónoma es más rentable pagar el alquiler que la hipoteca, que se consolida como la mejor opción.