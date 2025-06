El alquiler sube en los distritos pobres de Madrid 12 veces más que en los ricos: “Ya no podemos alquilar ni en Villaverde”

Barrio de Salamanca es el distrito más caro de Madrid para alquilar una vivienda.

Más de lo mismo. El precio del alquiler ha subido el último año un 14,9% al cerrar mayo con el coste del metro cuadrado a 14,33 euros, la segunda subida más alta de los últimos cinco años. Así, alquilar un piso medio de 80 metros cuadrados cuesta ya 1.146 euros de media al mes en España.

Esta subida en vertical de las rentas tiene excepciones como Baleares, donde los alquileres experimentaron una bajada interanual en mayo del 2,7%. Eso sí, ha sido la única comunidad autónoma donde las rentas se han abaratado respecto a un año antes, según datos de Fotocasa. También han bajado dos dígitos en municipios como Gandía, donde han caído un 22,7%, en el último año; Punta Umbría, donde la bajada ha sido del 20,9%, Sabadell, con un recorte del 16,1%, o Sant Cugat del Vallès donde cayeron un 12,6%. Algo menos lo hicieron en Cuenca capital, donde se redujeron un 8,7%.

Entre los datos de mayo que más han sorprendido a los analistas destacan la subida de precios de las rentas en Madrid Capital, donde los alquileres de los distritos más pobres subieron hasta 12 veces más que en los distritos ‘prime’. Así, en el distrito de Villaverde, uno de los más populares donde el metro cuadrado en renta se paga a 21,08 euros, los precios se encarecieron un 29,5%, liderando el ranking de subidas. Le siguió Usera, donde el metro cuadrado cuesta 19,95, y el alquiler escaló un 23,4% en mayo respecto al mismo mes de año pasado. En el distrito de San Blas, la subida fue del 22,2%; en Carabanchel, del 21,4%, en Latina, del 18%, y en Puente de Vallecas, un 17,8%. Estos precios hacen que “ya no podamos alquilar un piso ni en Villaverde ni en Usera, zonas que hasta ahora eran las únicas alternativas que teníamos. Yo me he tenido que ir a Fuenlabrada y he tenido suerte de encontrar un piso que puedo pagar con mi sueldo”, señala, Jesús Prieto, un joven inquilino de 28 años.

Las subidas fueron mucho menores en los distritos más ricos de la capital donde el precio del alquiler de un piso de 80 metros cuadrados cuesta en torno a los 1.800 euros al mes. El distrito de Chamberí fue el que menor subida de las rentas experimentó, con un 2,5% en mayo y donde el metro cuadrado se paga a 23,56 euros; seguido por Retiro, con una escalada del 4,8%, y por el de Barrio de Salamanca, el más caro de la capital, con 23,71 euros el metro cuadrado, donde la subida fue del 5,2%.

150 euros mensuales más de alquiler que el año pasado

La nueva remontada de las rentas en mayo hace que alquilar una ahora suponga para los inquilinos pagar casi 150 euros más al mes que el año pasado, lo que “eleva aún más la barrera de acceso a la vivienda”, reconoce María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. A su juicio, la presión entre oferta y demanda aumenta, debido a que “el alquiler sigue siendo la primera solución habitacional para los colectivos jóvenes que son quienes más interactúan con la vivienda”.

Con relación a la oferta, Matos señala que el parque disponible de arrendamiento privado “se reduce de manera significativa pasándose a la venta o a otras modalidades de alquiler. Incide en que estos aumentos “no responden a un momento puntual, sino que llevan produciéndose de forma encadenada durante tres años, lo que indica la urgencia de políticas públicas enfocadas al fomento de la oferta para evitar que esta inaccesibilidad al alquiler se cronifique”.

En este escenario, España ha pasado de una variación interanual del 7,1% de mayo de 2024 al 14,9% detectado en el mismo periodo de 2025, y en los últimos 12 meses analizados por Fotocasa el precio de la vivienda en renta ha pasado de los 12,48 euros el metro cuadrado al mes en mayo de 2024 a los 14,33 euros en mayo de este año.

Baleares, la única comunidad en la que bajan las rentas

En las 16 comunidades se incrementó el precio interanual en mayo. Las que registraron mayores subidas fueron Cataluña (18,0%), Castilla-La Mancha (14,1%), Madrid (13,3%), Aragón (13,1%), Región de Murcia (11,0%), Canarias (10,6%), Andalucía (10,3%), La Rioja (10,1%) y Comunitat Valenciana (10,0%). Les siguen, Galicia (9,5%), Castilla y León (8,0%), Asturias (7,9%), País Vasco (6,5%), Cantabria (4,4%), Extremadura (4,4%) y Navarra (3,0%). Mientras que el verso suelto fue Baleares, que registró el segundo descenso interanual del año con una caída del alquiler del 2,7%.

Respecto a las regiones con el precio de la vivienda más caro para alquilar son: Madrid, con 21,17 euros el metro cuadrado al mes; Cataluña, con 20,04 euros; Baleares, con 18,24 euros, y País Vasco, con 16,78 euros. Las más baratas son Extremadura, con 7,06 euros, y Castilla-La Mancha, con 7,95 euros.

Zamora, la provincia donde más se encareció el alquiler

En 44 de las 50 provincias se incrementó el precio de la vivienda en alquiler en mayo de 2025. Las subidas superiores al 10% se dan en 24, según el Índice Inmobiliario Fotocasa. Las que registraron mayores remontadas en mayo fueron Zamora (29,8%), Palencia (24,9%), Huesca (24,4%) y Lugo (19,5%).

En tanto que las provincias que cerraron mayo con los precios más caros fueron Barcelona, con 21,17 euros el metro cuadrado al mes; Madrid, con 21,17 euros, y Gipuzkoa, con 18,49 euros. Por otro lado, las tres provincias más económicas para alquilar una vivienda son: Jaén, donde el metro cuadrado se pagó en mayo a 6,48 euros; Ciudad Real, con 6,82 euros, y Badajoz, con 6,98 euros.

En 42 capitales suben los precios

Los precios subieron en 42 capitales de las 44 analizadas por Fotocasa. Burgos fue la capital que registró mayores remontadas con un 20,3%, seguida por Toledo capital (17,8%), Tarragona capital (16,8%) y Valladolid capital (13,8%) capital (10,9%), Oviedo (10,4%), Ciudad Real capital (10,0%), Zaragoza capital (10,0%) y Madrid capital (10,0%).

En 27 ciudades, el coste del metro cuadrado sobrepasó los 10 euros, con Barcelona capital a la cabeza, donde se paga a 22,98 euros, seguida por Madrid capital, con 22,18 euros, y Donostia–San Sebastián, con 19,62 euros. Por otro lado, la ciudad de Cuenca tiene el precio más económico, 7,43 euros al mes.

Madrid y Barcelona

El alquiler subió en mayo en los 15 distritos de Madrid capital analizados por Fotocasa. Lideraron el ranking Villaverde, con una escalada del 29,5%, Usera, con un 23,4%; San Blas, con el 22,2%; Carabanchel (21,4%), Hortaleza (19,5%), Vicálvaro (18,6%), Latina (18,0%), Puente de Vallecas (17,8%). En la parte baja de la tabla, con los crecimientos más reducidos se colocan Chamberí (2,5%), Retiro (4,8%), Barrio de Salamanca (5,2%), Moncloa–Aravaca (5,9%) y Centro (7,5%), los más caros de la capital.

En cuanto al precio por metro cuadrado, doce distritos analizados tienen un precio por encima de los 20 euros el metro cuadrado al mes. El distrito más caro para vivir en alquiler es Barrio de Salamanca, con 23,71 euros; Centro, con 23,70; Chamberí, con 23,56, y Chamartín, con 23,27 euros. Por otro lado, el distrito de Moratalaz tiene el precio más económico, 14,41 euros el metro cuadrado al mes.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

En Barcelona, las rentas subieron en mayo en los ocho distritos respecto al mismo mes del año pasado. Los que registraron incrementos mayores fueron: Les Corts (12,3%), Horta–Guinardó (7,6%), Gràcia (7,3%), Sants–Montjuïc (5,9%) y Ciutat Vella (3,7%). Mientras que en el Eixample se encarecieron un 2,5%.

Respecto al precio por metro cuadrado, el orden de los distritos de mayor a menor precio es: Gràcia, con 23,94 euros; Ciutat Vella, con 23,36; Eixample, con 23,26, y Sant Martí, con 23,08 euros. Los más baratos para los inquilinos son Nou Barris donde se paga a 21,15 euros el metro cuadrado, y Horta–Guinardó, con 19,81 euros.