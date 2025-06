Juan Carlos I protagoniza la actualidad internacional ante la presentación de la biografía de Bárbara Rey: “Su examante revela la verdad en su libro”

Juan Carlos I y Bárbara Rey en un fotomontaje.

Bárbara Rey es la gran protagonista de este jueves 12 de junio, día en el que se presenta oficialmente su biografía. Además de ponerse ella misma en primer plano, también ha convertido en protagonista de los titulares al rey Juan Carlos, de quien habla en este esperado libro.

En sus memorias, en las que habla de su vida personal y hace un repaso sobre los episodios más importantes que ha vivido. Un tema que ha llamado la atención de la prensa internacional. Por ejemplo, el alemán Bunte titula: “Juan Carlos de España acaparó titulares con frecuencia por sus numerosos romances. Ahora, su examante, Bárbara Rey, revela la verdad en un nuevo libro sobre el exrey”.

En el interior se puede leer: “Los escándalos que rodean al rey Juan Carlos no parecen detenerse. El esposo de la reina Sofía está causando revuelo nuevamente debido a sus numerosas infidelidades. Pero una examante en particular está cobrando protagonismo: la presentadora de televisión y actriz española Bárbara Rey. Se dice que fue la amante secreta de Juan Carlos entre 1976 y 1994 y ahora habla abiertamente sobre su tiempo juntos en un nuevo libro”.

Bárbara Rey en el programa '¡De viernes!'. (Mediaset)

Un cambio de fecha provocado por las polémicas

Si bien en un principio, Bárbara Rey dijo que el libro se publicaría tras su muerte, finalmente cambió de opinión. “Me he decidido a adelantarlo obligada por los acontecimientos que han marcado mi vida en el último año y medio. Se me ha acusado de muchas cosas que son falsas, y ya es hora de contar mi verdad y desmentirlas. Cuento un montón de cosas que me han ocurrido, porque parece que solamente se habla del monotema”, contó en La Razón.

“No he sido una mujer vengativa. Nunca me meto con nadie ni le hago daño a nadie. Lo único que le puedo asegurar es que el libro es muy bueno, muy entretenido, y que la gente se lo va a pasar muy bien leyéndolo. Y que ellos decidan si es polémico… Porque hay quien ya busca crear polémicas sin haberse leído el libro ni conocer su contenido. Sacan conclusiones gratuitamente…”, comentó.

Sobre si Sofía de Grecia es una de las protagonistas del ejemplar, Bárbara Rey ha querido insistir que no. “Le repito que la reina no aparece en mis memorias ni forma parte de mi vida. Con esto te demuestro la cantidad de mentiras que se están diciendo en los últimos días. Pero cuanto más mientan, siempre que se pueda demostrar que es mentira, mejor para mí”.