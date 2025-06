Bárbara Rey manda un mensaje a Ángel Cristo horas antes de la publicación de sus memorias: "Le van a gustar"

Llegó el día. Este jueves 12 de junio Bárbara Rey publica sus memorias, 'Yo, Bárbara', y la expectación es máxima por saber qué episodios desconocidos hasta ahora de su vida revelará, qué contará sobre su relación con el Rey Juan Carlos, o si responderá a las duras vivencias que ha relatado su hijo Ángel Cristo desde que estalló la guerra familiar hace un año y medio.

Ultimando los preparativos para la presentación del libro, salpicada por la polémica después de que Casa América, lugar elegido por la editorial Plaza & Janés, cancelase el evento 'in extremis' aludiendo a "cuestiones internas de la casa" -aunque se especula que no considerarían a la vedette un personaje de suficiente entidad para acoger el acto-, la artista ha acudido este miércoles a la peluquería para estar radiante en su gran día.

Respecto al cambio de escenario de la presentación -que finalmente se celebrará en el Hotel Intercontinental-, Bárbara se ha mostrado molesta y ha asegurado que "lo único que puedo decir es que no me parece normal ni lógico, pero bueno, ellos tendrán sus motivos. Espero que algún día den una explicación, porque ya estaba concretado y estaba reservado y todo, que no era una cosa de decir no tenemos sitio ahora de golpe".

"No tengo miedo. Nunca he tenido miedo a nada y no me arrepiento de nada. Estoy muy contenta y el libro es muy bueno, aunque hay alguna persona que se empeñe en decir pues alguna cosa, como por ejemplo, que no lo he escrito yo, lo hemos escrito a medias, la editorial y yo, y fenomenal" ha añadido, respondiendo a los rumores de que sus memorias no estarían escritas por ellas sino por un autor que habría recopilado las declaraciones que ha hecho en las diferentes entrevistas que ha concedido a lo largo de su vida. "Qué tontería, todo lo que pone ahí no lo he dicho en la vida. Eso no lo pueden sacar de ninguna entrevista, porque lo que pone ahí, el 80% no lo he dicho en mi vida" ha revelado, dejando entrever que nos llevaremos más de una sorpresa al leer su autobiografía.

A pesar de no querer adelantar demasiados detalles, la vedette sí ha confirmado que el primer capítulo de sus memorias se llama "El cerdo", explicando que "no llamo cerdo a nadie", sino que el título se refiere a una mascota que tenía cuando era una niña, y que están dedicadas a "mi padre". "Por supuesto, a toda la gente que me quiere. Y hasta a los que no me quieren también. Eso está dedicado. Pero mi padre es el hombre fundamental, el pilar de mi vida" ha revelado emocionada.

¿Se va a sorprender su hijo Ángel cuando lo lea? Como reconoce, "no tengo ni idea", pero no ha dudado en mandarle un enigmático mensaje: "Que lo lean, que lo lean, que les va a gustar. Estoy convencida, de verdad".

Tras varias horas en el interior de la peluquería, Bárbara ha respondido a las informaciones que apuntan a que Casa América habría cancelado la presentación porque no gustaría que hablase de maltrato, y por lo que pueda decir del Emérito: "No han leído el libro, no lo saben. A mí no me han dicho nada, ha sido la editorial, yo no he hablado con ellos para nada. Lo único que sí te puedo decir es que la que fue primera mujer de Jaime Ostos presentó ahí su libro hablando de los malos tratos. Me parece que fue en el 2005, y además se lo presentó una ministra" ha sentenciado rotunda, dejando claro que ni siquiera esta polémica ha conseguido enturbiar su felicidad ante la publicación de sus memorias. "Estoy encantada, estoy muy contenta" ha asegurado.