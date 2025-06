El Gobierno aleja las explicaciones de Sánchez por el ‘caso Leire Díez’: “Hay que ser escrupuloso con esto y no mezclarse”

FOTODELDÍA MADRID, 11/06/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al inicio de la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

El Gobierno no recoge el guante de sus socios. Una semana después de la polémica rueda de prensa ofrecida por la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, y tras depositar en la Fiscalía el pendrive con la información aportada por la propia Díez, quien está en el centro de huracán por la filtración de unos audios que le involucran en una supuesta operación contra la UCO, ni Moncloa ni Ferraz apuestan por dar más pasos, tal como piden Sumar, ERC o Podemos, que reclaman explicaciones por parte del presidente del Gobierno.

Pero los fuegos no se apagan y la tregua no llega en Moncloa, incapaz de retomar el control de la agenda. Más allá de la imputación de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y David Sánchez, y del caso sobre Leire Díez, del que se desliga el PSOE al señalar que la exconcejal socialista no ha trabajado para el partido, el Ejecutivo ha acumulado esta semana más frentes.

Por un lado, el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y el señalamiento del Tribunal Supremo a Moncloa, a quien acusa de dar instrucciones a la Fiscalía relacionadas con la filtración sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por otro, el registro de la casa del exministro José Luis Ábalos y los audios que le relacionan con mordidas y a Santos Cerdán, actual número 3 del PSOE, con adjudicaciones en Navarra.

Declaraciones del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, quien ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Apoyo a la verdad que ha defendido el Fiscal General y, por lo tanto, a su figura", ha aclarado. (Fuente: Congreso)

Ante estos últimos hechos, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, consideró que las investigaciones contra el exministro socialista José Luis Ábalos “huelen fatal” y pidió al presidente del Gobierno que convoque un Debate sobre el estado de la Nación, en lugar de “esconderse en el despacho y pensar que así pasa todo”. Más allá de pedir su comparecencia junto a Podemos para rendir cuentas sobre las maniobras de Díez para obtener información contra mandos de la UCO, Rufián hizo esta petición al considetar que es “buena oportunidad para que el Gobierno dé explicaciones en torno a todo lo que está sucediendo”.

“Pero no porque lo que está sucediendo sea escandaloso o fruto de corrupción, sino porque podrían contarse según qué informaciones en lugar de esconderse en el despacho y pensar que así pasa todo”, agregó. Ante la ofensiva judicial que marca el paso al Ejecutivo, Rufián defendió que Sánchez tiene que poner “pie en pared” y pasar a la “ofensiva” porque “estamos en guerra” y no se pueden “canjear soldados”, ya que, de lo contrario, sería un “muy mal mensaje”.

Más de un mes sin dar una rueda de prensa

Si bien, el Gobierno augura que mantendrá la misma posición “Estamos en la ofensiva dialéctica”, señalan fuentes de Moncloa a la vez que exigen poner el foco en “gobernar”. A su entender, el Ejecutivo no ha perdido la iniciativa porque “iniciativas siempre hay”, como el pacto ofrecido por Sánchez las CCAA para triplicar el gasto en vivienda, aunque estas voces reconocen que sus acciones pasan a un segundo plano. “El ruido se lo lleva todo”. “A este Gobierno no se le puede achacar falta de iniciativa, otra cosa es que no se visibilice”, apostillan estas fuentes.

Asimismo, desde Moncloa avalan que Sánchez siga sin dar explicaciones sobre el caso Leire Díez ante las críticas por su silencio. El presidente del Gobierno lleva más de un mes sin someterse a una rueda de prensa con preguntas (desde el 29 de abril, tras la reunión el apagón que dejó sin luz a la Península Ibérica), pero tanto en el Ejecutivo como en el grupo socialista son partidarios de que no se pronuncie sobre la polémica en torno a la exmilitante socialista, que ocupó cargos en dos empresas públicas durante el mandato de Pedro Sánchez.

“¿De qué va a salir a hablar? ¿De Leire? No tiene ninguna vinculación", agregan voces del ala socialista, que destacan la actuación del PSOE a la hora de llevar el pendrive a la Fiscalía. En este sentido, los socialistas dan por zanjada su responsabilidad. “Hay que ser escrupuloso con esto y no mezclarse”, añaden estas fuentes.

Aunque se espera que Sánchez comparezca a mediados de julio en un pleno extraordinario para hablar de los acuerdos que se alcancen en el Consejo Europeo de finales de este mes, en el grupo parlamentario socialista confían en que Sánchez mantenga el perfil bajo con respecto a estos asuntos polémicos, especialmente en lo relativo al caso Leire Díez.

Fuentes parlamentarias del PSOE señalan a este medio que se hable lo menos posible porque “cada vez que se habla, la bola es mayor”. “Entiendo que no hable el presidente porque es darle más entidad”, añaden. En este sentido, respaldan la actitud del presidente del Gobierno para que no salga perjudicado y ven bien que Sánchez “no entre”. De hecho, estas voces lamentan la tendencia del líder del Ejecutivo, también secretario general del PSOE, a “echarse siempre el partido a cuestas”.

Otra voces del gupo, con presencia en la Ejecutiva Federal, llaman a “centrarse en intentar seguir la agenda” y “cerrar” las iniciativas para desviar el foco, en la línea con lo expresado por el Ejecutivo.