Yolanda Díaz cree que Sánchez dará explicaciones por el caso Leire Díez y quiere hablar con él sobre esta polémica

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, da por hecho que el presidente Pedro Sánchez comparecerá y dará explicaciones tras la polémica por el caso Leire Díez, y ha manifestado que este asunto merece una conversación entre ambos. Aparte, ha instado al PSOE a dar un paso adelante e impulsar medidas de regeneración democrática.

Durante una entrevista en 'laSexta', recogidas por Europa Press, ha indicado que no ha hablado sobre este asunto con Sánchez, sobre todo por cuestiones de agenda, pero ha apuntado que esta tarde ambos estarán en Barcelona en la previa de la Conferencia de Presidentes este viernes.

ESTO MERECE UNA CONVERSACIÓN

"Por supuesto, creo que esto merece una conversación sin lugar a dudas", ha comentado al ser preguntada sobre si plantea dialogar con el presidente tras la polémica en torno a Leire Díez. No obstante, ha aclarado luego que esa charla con el jefe del Ejecutivo no se dará lugar en el foro con presidentes y que de momento "no está en agenda", por lo que desconoce cuándo se producirá.

Respecto la posición de Sumar ante las peticiones de que Sánchez acuda al Congreso por este asunto cursadas por PP, por un lado y por Podemos y ERC, por otro, ha señalado que no ha hablado con el grupo parlamentario sobre esto pero ha agregado luego que el presidente "siempre" comparece en el Pleno y es el mandatario que más veces lo ha hecho.

En todo caso, la también ministra ha indicado que ante este "vodevil" y "esperpento" que rodea a Leire Díez, que supera a su jucio el "esperpento de Valle Inclán", hay que tomarse en serio este asunto porque la ciudadana quiere "salud democrática". Así, ha reivindicado medidas de regeneración democrática, como la creación de una oficina de prevención contra la corrupción.

De esta forma, ha agregado que "frente a las cloacas", hace falta "transparencia y luz" y cree que el PSOE tiene que explicar "esto bien" sin presuponer nada. Es decir, ha instado a dar aclaraciones sin que ello derive en "imputar responsabilidades a nadie".

"Si lo que conocemos de la actuación de la señora Díez es verdad, que lo desconozco... Si es verdad, los hechos serían muy graves. Y por tanto creo que, primero, dar explicaciones, comparecer y, por supuesto, las actuaciones que sean necesarias", ha apostillado.

Es más, ha pedido al PSOE que "no le tiemble la mano" en el caso Leire Díez y que tiene que dar un paso adelante, dado que este tipo de controversias generan desafección ciudadana.

CAMINO DE LA EJEMPLARIDAD

También ha opinado que el presidente sufre "persecución" por "tierram már y aire", pero que antes estos comportamientos de estos días el camino a seguir es el de la "ejemplaridad" e impulsar "más democracia".

Por otro lado, ha recetado la necesidad de "apagar el ruido y el fango" y centrarse en gobernar. Así, ha demandado que es el momento de activar el giro social de la legislatura que llevan pudiendo al PSOE.