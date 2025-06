Bertín Osborne ya es conde: hereda oficialmente el título nobiliario de su padre como conde de Donadío de Casasola

Bertín Osborne durante la II edición de los Premios Dona2 que otorga la Fundación Bertín Osborne, a 28 de noviembre de 2024, en Madrid (España). (Europa Press).

Bertín Osborne ya no es solo cantante, presentador y empresario, puesto que acaba de sumar una nueva distinción a su trayectoria. Esta vez no se trata de un premio artístico, sino de un título nobiliario con profundas raíces familiares: desde este 12 de junio, el artista es oficialmente el conde de Donadío de Casasola, tras completarse el proceso legal que le otorga la sucesión de este título, previamente en manos de su padre, Enrique Ortiz López-Valdemoro, fallecido en octubre de 2024 a los 96 años.

El anuncio ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se recoge la resolución que otorga a Norberto Juan Ortiz Osborne, nombre completo del artista, el derecho a ejercer como titular del condado. La resolución, firmada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, confirma que, una vez abonadas las tasas pertinentes y sin oposición de terceros, se ha expedido la Real Carta de Sucesión, documento clave en este tipo de procesos.

El título de Donadío de Casasola no es nuevo en la familia Osborne. Lo ostentó durante años el padre del artista, quien a su vez lo heredó de su madre, María Felisa López Valdemoro y Fesser. Esta distinción tiene su origen en el siglo XVIII, cuando fue concedida por el rey Felipe V a Francisco Ignacio de Quesada y Vera, una figura destacada en la ciudad de Jaén. Desde entonces, ha pasado de generación en generación dentro de una misma línea familiar.

Este no es el único vínculo de la familia con la nobleza. La hermana mayor de Bertín, María Teresa Ortiz Osborne, conocida familiarmente como “Chata”, también recibió un título de su progenitor: desde 1994 es la condesa de las Navas, distinción que su padre le cedió en vida.

El procedimiento para heredar un título nobiliario en España implica varios pasos regulados por el Ministerio de Justicia. Tras presentar el certificado de defunción del anterior titular y demostrar el parentesco, el solicitante debe abonar una tasa administrativa, que ronda los 800 euros, y esperar la publicación del edicto en el BOE, dando un plazo de 30 días a posibles reclamaciones. Si no surgen impugnaciones, se emite la Real Carta, que se inscribe en el Registro de la Diputación de la Grandeza y Títulos del Reino.

La drástica decisión de Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo: “No quiero ejercer de padre”.

Su polémica faceta como padre

El artista reaparecía el pasado 6 de junio en uno de los eventos sociales más concurridos de la temporada, la fiesta de inicio de verano organizada por Mó de Multiópticas en la Casa Mó Solesea. El presentador, en pleno centro de la polémica mediática por las acusaciones de Gabriela Guillén, madre de su hijo pequeño, decidió finalmente responder a las preguntas de la prensa y aclarar su postura sobre su rol como padre, lanzando varios mensajes contundentes.

Desde hace semanas, Gabriela Guillén ha dado declaraciones ante los medios en las que afirma que Osborne no asume su figura paterna y ha llegado a calificarlo de “cero” como padre. El cantante y presentador, tras un inicial rechazo a interactuar con los reporteros, optó por responder con franqueza a las cuestiones centradas en su vida personal y la presión mediática.

“No he engañado a nadie, ni a Gabriela ni a nadie. Desde el primer momento le dije que a estas alturas de mi vida no tengo vocación de padre”, zanjó Osborne, restando peso a las críticas y explicando que su decisión estuvo siempre clara. “Es que no es mi momento. Me parece una faena para un niño que pierda un padre cuando apenas ha vivido nada. Le dije mucho antes de que naciera que esto iba a ser así”, afirmó.

Bertín Osborne, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Sobre el vínculo con su hijo, Osborne reveló que lo ha visto en una sola ocasión. “Lo vi mucho antes de todo esto. Estuve con él, me pareció precioso, encantador, cariñoso. Lo pasé fenomenal. Pero la vida es la que es”, confesó, resaltando la distancia en la relación pero sin muestras de animadversión.

El presentador defendió que, aunque no ejercerá un rol paterno activo, asumirá ciertas responsabilidades materiales. “Intentaré que le vaya bien, que vaya a colegios buenos. Todo eso lo haré y lo ayudaré. Yo no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida porque eso ya me pasó”, explicó, recalcando que su postura no supone una sorpresa para la madre del niño. “Se lo dije mucho antes de que naciera. Si ella cree que soy un cero como padre, pues seré un cero”, insistió.

Preguntado por la supuesta primera palabra de su hijo, que según Gabriela habría sido “papá”, Osborne reconoció que mantiene una relación “normal” con la paraguaya y habló del contacto entre ambos: “Eso me dijo ella. Yo con ella hablo, no tengo ningún problema. Supongo que cuando está con vosotros, le metéis el micrófono y responde”.