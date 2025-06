Bárbara Rey, sobre la cancelación de la presentación de su libro en la Casa de América: “Hay fantasmas muy vivientes”

Bárbara Rey en la presentación de su libro (José Ramón Hernando / Europa Press)

Este jueves, 12 de junio, Bárbara Rey ha presentado oficialmente su biografía, Yo Bárbara, donde habla, por primera vez, sin filtros sobre su vida personal y hace un repaso de los episodios más importantes que ha vivido.

Todo estaba pactado para que la presentación de las memorias de María García García, su nombre de pila, se llevase a cabo en la Casa de América, tal y como había previsto inicialmente la editorial responsable de su publicación. Sin embargo, siete días antes de la promoción del libro, el consorcio público canceló lo acordado. Afortunadamente, la editorial pudo llevar a cabo el evento en el Hotel Intercontinental.

No obstante, la cancelación por parte de la Casa de América es un tema que la vedette no ha pasado por alto en su gran día. “Sobre el Palacio de Linares, hay fantasmas muy vivientes. Y lo mismo ha aparecido alguno. En el fondo agradezco que mi libro no se haya presentado allí, porque ahora estamos en un hotel maravilloso”.

Bárbara Rey y su hija Sofía Cristo posan durante la presentación de sus memorias 'Yo Bárbara' (José Ramón Hernando / Europa Press)

“Después de leer, porque yo no soy muy de meterme en entresijos de cosas históricas o de cosas que han pasado, porque ya para eso están los políticos maravillosos que tenemos, he visto lo de la Cumbre de América en el 92″, ha manifestado, poco antes de cargar contra el rey Juan Carlos I.

“En dicha cumbre estuvo el rey que fue nuestro jefe de Estado y veintiún presidentes de toda Sudamérica, entre ellos Fidel Castro. Yo viendo la situación de nuestro país y viendo la situación de Cuba, sinceramente me halaga enormemente que no hayan querido que se presente mi libro allí, porque un señor está fuera y no paga impuestos. Y otro que ha arruinado a su país y su familia vive absolutamente enriquecida y derrochando los miles de millones que le ha quitado a los cubanos y ha destrozado el país por completo”, ha continuado diciendo.

En sus memorias, Bárbara Rey se sincera como nunca antes, sacando a la luz la historia que la llevó de ser una inocente joven de Totana a convertirse en uno de los personajes más deseados de su tiempo, con una vida marcada por el amor, el dolor, las pasiones y la traición.

Además, de hablar de su paso por circo ambulante hasta las herméticas puertas de la alta sociedad, la actriz cuenta detalles hasta ahora desconocidos de su relación con el rey Juan Carlos I y de su tormentoso matrimonio con Ángel Cristo.