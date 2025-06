Bárbara Rey, tajante sobre si regalará sus memorias al Rey Juan Carlos: "Tiene dinero, que las compre"

Este jueves 12 de junio se publican, después de semanas en las que no ha dejado de crecer la expectación, las memorias de Bárbara Rey, 'Yo: Bárbara', en las que se sincera sin filtros sobre los episodios y los amores que han marcado su vida -como el domador Ángel Cristo, el torero Paquirri, o el actor Alain Delon-, su guerra familiar contra su hijo Ángel Cristo Jr., o su relación con el Rey Juan Carlos, al que no ha dudado en aconsejar que no la demande "por su propio bien".

Un lanzamiento envuelto por la polémica, ya que aunque en un principio la presentación a la prensa iba a tener lugar en la madrileña Casa de América, finalmente será en el Hotel Intercontinental después de que el espacio de gestión pública considerase, presuntamente, que el libro de la vedette no tendría categoría para llevar a cabo el evento en un lugar tan emblemático como el Palacio de Linares de la capital.

"¿Ah? ¿Han dicho eso?" ha reaccionado Bárbara a su llegada a Madrid. "No tengo ni idea, cuando me informe ya te diré" ha añadido sorprendida. A pocas horas de que su autobiografía vea la luz, la artista confiesa que se encuentra "bien" y no está ni nerviosa ni agobiada por la acogida que tendrá su libro. "No queda nada" reconoce con una sonrisa ilusionada, convencida de que su vida contada en primera persona va a sorprender y va a dar mucho que hablar.

"Espero que sea así" ha reconocido cuando le hemos comentado que sus memorias y los episodios más duros que ha vivido y sobre los que ahora se sincera como nunca, podrían ayudar a mucha gente, confesando que le dedica su libro "a mi padre".

Sin filtros, la vedette ha asegurado que no piensa enviarle un ejemplar al Emérito, que casualmente en unos días regresará a España para participar en las regatas que se celebrarán el próximo fin de semana en Sanxenxo. "Tiene dinero, lo que tiene que hacer es comprarlas" ha sentenciado.

Centrada en la publicación de su libro, Bárbara ha evitado sin embargo responder al último y demoledor dardo de su hijo Ángel, que ha revelado que Jenny Llada "es como la madre que nunca tuve": "Estoy bien, de verdad, os lo pido por favor. Por favor, vale ya. Vale. Vale por favor ya. Te puedo entender, pero no voy a responder. Lo siento y gracias" ha zanjado.