Pedro Sánchez se resiste a elevar el gasto en Defensa un 5% pese a la presión creciente de Trump y la OTAN: “Es arbitrario”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El Gobierno de España no se muestra partidario de elevar el gasto en Defensa hasta alcanzar el 5% del PIB, como propuso formalmente la semana pasada el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A pesar de la insistencia de EEUU para fijar ese objetivo, que se debatirá en la próxima cumbre de La Haya, prevista para el 24 y 25 de junio, en el Ejecutivo esperan contar con el apoyo de otros países de la UE que tampoco ven con buenos ojos seguir aumentando las partidas militares.

Fuentes gubernamentales desdeñan la cifra fijada por Donald Trump y Mark Rutte al tildarla de “arbitraria”. Aunque el Gobierno de España no traslada explícitamente su oposición a esta medida, que se debatirá en el seno de la cumbre de la Alianza Atlántica, desde Moncloa avanzan que Pedro Sánchez defenderá una posición “propia y valiente” en la cumbre de la OTAN.

“¿Por qué el 5%?“, cuestionan voces gubernamentales acerca de la propuesta de elevar el gasto, además de recordar que España ”ha cumplido" con la inversión del 2% acordada en 2014 con Mariano Rajoy al frente del Gobierno. “A partir de ahí, el 5% es arbitrario”, apostillan estas fuentes. No obstante, desde el Gobierno evitan adelantar su posición final en la cumbre de los próximos 24 y 25 de junio en La Haya, ya que es allí donde se tienen que dar los debates oportunos y se terminen de fijar posturas.

El Gobierno lleva semanas mostrando sus recelos ante esta petición. La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, quiso poner el foco en las capacidades en lugar de hablar de porcentajes: “España va a cumplir su objetivo y consideramos que lo podemos cumplir con el 2%, que es suficiente. Entendemos que hay otros países que quieran incrementarlo al 5%, son muy sensibles a los países que tienen frontera con Rusia. En el momento actual entendemos que España sí va a cumplir con el objetivo del 2% y vamos a asumir nuestros compromisos”, subrayó.

El presidente del Gobierno ha defendido la necesidad de que la UE se dote de una verdadera política de seguridad y defensa (Congreso/Europa Press)

No obstante, no cerró la puerta a que esos porcentajes puedan cambiar: “Entendemos que con los objetivos adjudicados, España puede hacer frente a ese 2%, pero puede incrementarse si se pide”, señaló, además de recordar que España es un aliado comprometido. “El debate no es de porcentajes, sino de cumplir los objetivos actuales del 2%”, remató.

Sánchez pide “no poner la venda antes de la herida”

Precisamente, este miércoles, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a Pedro Sánchez de “no tener agallas” para oponerse al incremento al 5% del PIB, a lo que el presidente ha respondido que “no se ponga la venda antes de la herida”.

Belarra, que ha llevado a la sesión de control al Gobierno en el Congreso el “rearme criminal impuesto por Donald Trump”, ha recriminado al jefe del Ejecutivo “estar llegando demasiado lejos” con el gasto en Defensa tras llegar antes de tiempo a la meta del 2% del PIB pactada con los aliados en 2014.

En este sentido, Sánchez ha destacado que el aumento del gasto militar se ha acometido sin aplicar ningún recorte y en aras de la defensa de la paz y los Derechos Humanos. “El enemigo de la paz en la comunidad internacional no es España, es (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu o Putin”, ha agregado para asegurar que “conviene que Europa tenga mayor capacidad de seguridad y defensa, visto lo visto”.