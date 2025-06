Paco Roncero reivindica su receta más viral con un nuevo bocadillo de aceite: “Lleva la cantidad de virgen extra que tiene que llevar”

Paco Roncero con su 'bocadillo perfecto'. (Cedida por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español)

Puede que no lo conozcas por sus estrellas Michelin, por sus restaurantes de alta cocina o por su presencia en programas de televisión de temática culinaria. Pero si eres fiel consumidor de redes sociales, seguro que lo conoces por su bocadillo de aceite. Paco Roncero, uno de los chefs madrileños más importantes de las últimas décadas y reconocido con dos estrellas Michelin, es también el protagonista de uno de los vídeos más virales del mundo de las redes en España. En él, el chef preparaba su ‘bocadillo perfecto’, una receta que se convirtió en ‘meme’ gracias a un ingrediente: el aceite de oliva virgen extra.

Aunque el chef madrileño ya ha explicado en varias ocasiones que un error en el montaje del vídeo sumó más planos de la cuenta añadiendo chorros de aceite en el bocadillo, la cantidad de aceite de oliva necesaria para esta receta ha sido motivo de risas y comentarios dentro y fuera del mundo de la gastronomía. “Después de ver el vídeo ya no me salta la cadena de la bici”; “Es el bocadillo más bueno que me he bebido en mi vida”; “Paco, tengo 100 hectáreas de olivos, ¿me daría para un bocadillo?”. Son solo algunos de los irónicos comentarios que se pueden leer en este vídeo, grabado para la revista Esquire.

Lejos de ofenderse por el tema, Roncero siempre se lo ha tomado con humor y orgullo, repitiendo en diversas ocasiones que el aceite de oliva es su ingrediente fetiche y que, sin él, la cocina española no sería lo que es. Ahora, más de 7 años después de que este vídeo ‘rulara’ por grupos y conversaciones, el chef madrileño se ha lanzado a rehacer su ‘bocadillo perfecto’ con una nueva receta que, en sus palabras, “lleva la cantidad de aceite de oliva virgen extra que tiene que llevar”.

Bocadillo de aceite de oliva Hojiblanca de Paco Roncero. (Cedida por Interprofesional del Aceite de Oliva Español)

La creación forma parte de #ElComplementoPerfecto, una campaña de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, a través de su marca Aceites de Oliva de España, que une moda y alta cocina para rendir culto al AOVE como el ingrediente estrella de nuestra cocina. La acción ya ha tenido otros momentos virales, como la imagen de la cantante Aitana recorriendo las calles de Madrid con una botella de aceite de oliva virgen extra cuidadosamente integrada en un bolso firmado por Palomo Spain, que captó la atención de miles de personas, medios de comunicación e influencers.

Ahora es el turno de Roncero, que reivindica este producto haciendo lo que mejor sabe hacer: cocinar. “Ya sabéis que me encanta el aceite de oliva”, comenta Roncero. “Para esta elaboración vamos a emplear el virgen extra, para asegurarnos todo el sabor y el aroma de las aceitunas”.

El nuevo bocadillo perfecto de Paco Roncero

Para la ocasión, el chef ha preparado un bocadillo que mezcla sabores y texturas para conseguir un delicioso equilibrio. El protagonista es el aceite de oliva virgen extra, esta vez el de la variedad Hojiblanca, que destaca por su equilibrio y versatilidad. Es característico por su sabor y aroma a hierba recién cortada, alcachofa y plantas aromáticas. Su entrada en boca es dulce, con un amargor ligero y un picor final muy localizado en la boca.

El chef Paco Roncero versiona su 'bocadillo de aceite' en colaboración con la Interprofesional del Aceite de Oliva Español

Ingredientes:

Aceite de oliva virgen extra de la variedad Hojiblanca.

Pan sardo hecho con aceite de oliva.

Láminas de ventresca de atún crudo.

Láminas de panceta ibérica.

Anchoas.

Tomate cortado en dados.

Cebollino.

Yema de huevo curada en salsa de soja.

Elaboración:

Base del bocadillo

Colocar una lámina de pan crujiente de aceite de oliva como base y disponer sobre ella dos finas lonchas de panceta ibérica.

Capas de proteína

Añadir cuatro láminas finas de ventresca de atún crudo sobre la panceta. A continuación, colocar cuatro anchoas encima del atún, distribuyéndolas de manera uniforme.

Preparación del tartar de tomate

En un cuenco, aliñar los dados de tomate con aceite de oliva virgen extra de la variedad Hojiblanca, una pizca de sal y cebollino picado. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

Montaje del tartar sobre el bocadillo

Con la ayuda de dos cucharas, formar tres quenelles con el tartar y colocarlas sobre las anchoas. Como alternativa, se puede extender el tartar por toda la superficie.

Toque de yema curada

Incorporar una porción de yema de huevo curada en soja junto a las anchoas.

Finalización y cierre

Añadir unas gotas de aceite de oliva virgen extra de la variedad Hojiblanca sobre el conjunto. Finalizar cubriendo con la segunda lámina de pan crujiente de aceite de oliva.