La Policía Nacional explica cómo convertir tu móvil en “un aliado para tu seguridad”: “Pulsa cinco veces seguidas el botón de encendido del móvil”

La Policía Nacional es una de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos. Su labor va más allá de la mera represión del delito; abarca la prevención, la investigación y el mantenimiento del orden público. Los agentes se enfrentan a cientos de problemas al día, entre los que se encuentra la ciberdelincuencia o la lucha contra el crimen organizado.

Una de las labores más importantes es la de concienciación, siendo esta una de las herramientas más potentes para que los ciudadanos actúen de la manera correcta. Para ello usan diferentes métodos, siendo sus redes sociales un espacio para dar consejos y pautas a seguir.

Por esta misma razón la cuenta de TikTok oficial de la Policía Nacional tiene más de 2,4 millones de seguidores y sus vídeos acumulan más de 35 millones de me gusta. En una de las últimas publicaciones, una agente explica cómo usar el móvil para avisar a las autoridades sin que el agresor se dé cuenta volviéndose viral en esta red social.

“Pulsa 5 veces seguidas el botón de encendido del móvil”

En el caso de que estés en una situación de peligro, este consejo puede ser de gran valor. “Pulsa 5 veces seguidas el botón de encendido del móvil”, explica la mujer en el vídeo mientras lo hace con su propio teléfono. En el caso de hacer esto, tu móvil va a iniciar una llamada de emergencia al 112.

Gracias a ello, los servicios de emergencia te ayudarán aunque tú no puedas hablar en ese momento. La llamada permite que seas geolocalizado y, por ende, que puedan enviar ayuda a tu ubicación. Esta opción es muy útil y puede servir de gran ayuda en situaciones en las que te encuentres frente a un agresor y no puedas hablar con los propios servicios de emergencia.

Debes tener activada la opción

Es probable que si pulsas el botón de apagar el móvil cinco veces seguidas, tu móvil no emita la llamada de emergencia. En el caso de que no lo haga no debes preocuparte, simplemente tienes que configurar el dispositivo.

Para ello entra en el apartado de ajustes. Si tienes un iPhone debes activar la opción “llamar pulsando cinco veces”. Si tu dispositivo es Android deberás habilitar la opción “SOS de emergencia”. Es conveniente pulsar la opción de “modo discreto” para que el móvil haga la llamada en silencio.

El vídeo ha ayudado ya a miles de personas, contando con más de 700.000 reproducciones y 31.100 me gusta. Este tipo de iniciativas demuestran la evolución de la cercanía de la Policía Nacional. En caso de tener alguna duda, la Policía Nacional suele responder y contestar a las preguntas.

La labor social que hacen en sus redes sociales es encomiable, razón por la que cuentan también con 1,3 millones de seguidores en Instagram y con más de 4 millones de seguidores en la red social X, contando con un gran alcance en el apartado digital.