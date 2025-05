La Policía explica qué significa la letra del DNI: así funciona este sistema matemático

Imagen de archivo de un DNI español. (LinkedIn)

La Dirección General de la Policía ha revelado el significado detrás de la letra que acompaña a los números en el Documento Nacional de Identidad (DNI) en España. Aunque muchos podrían pensar que tanto los números como las letras se asignan de manera aleatoria, la realidad es que hay un sistema matemático detrás de esta asignación.

Concretamente, ese número se divide entre 23 y se escoge el resto de esa división. A partir de ese resto, se asigna una letra según un sistema que establece el Ministerio del Interior, utilizando una tabla fija de correspondencias (la primera letra se asocia al 0 y la última al 22).

La tabla oficial de letras para el DNI es la siguiente: T, R, W, A, G, M, Y, F, P, D, X, B, N, J, Z, S, Q, V, H, L, C, K, E. Así, por ejemplo, si el número del DNI es 12345678, se divide entre 23, lo que da un resto de 14. Según la tabla, el número 14 corresponde a la letra Z, por lo que el DNI completo sería 12345678Z.

En realidad, la letra del DNI no tiene relevancia para determinar la identidad o los datos personales del titular. No guarda relación con el sexo, la edad, la provincia de nacimiento ni con la fecha de expedición. Su único propósito es técnico: garantizar que el número completo sea único y verificable. Si alguien introduce un número erróneo o lo manipula, la letra correspondiente no coincidirá con la calculada, lo que permite detectar el error.

Imprescindible para cualquier trámite oficial

Este sistema también se aplica al Número de Identificación de Extranjero (NIE), aunque con algunas particularidades. El NIE comienza con una letra (X, Y o Z), seguida de siete cifras y una letra final que también se calcula mediante el mismo algoritmo del DNI, previa conversión de la letra inicial a una cifra.

En la práctica, es imprescindible incluir la letra del DNI en cualquier formulario o documento oficial. Omitirla puede invalidar un trámite. Además, en sistemas informáticos, la validación automática de este documento incluye la comprobación de que el número y la letra coincidan según el algoritmo.

Documentación y precios para renovar el DNI

Para realizar la renovación, es necesario solicitar cita previa y presentar cierta documentación, además de abonar la tasa correspondiente. La documentación varía según el motivo de la renovación. En general, se requiere el DNI anterior. En caso de extravío o robo, se debe presentar una denuncia o declaración en comisaría.

También será necesaria una fotografía reciente tamaño carnet, en color, fondo blanco y sin gafas oscuras ni elementos que dificulten la identificación; el Certificado de empadronamiento, si se ha cambiado de domicilio respecto al que figura en el DNI anterior; y el certificado del Registro Civil, si se han modificado datos como el nombre o el sexo.

La Policía Nacional explica que para menores de 14 años o personas con capacidad judicial modificada, se exige la presencia del tutor legal con su correspondiente documentación.

La tasa general de renovación en 2025 es de 12 euros y se puede abonar en efectivo en la comisaría o al hacer la cita previa por internet. No obstante, la renovación es gratuita cuando el cambio es por variación de datos personales o para aquellos beneficiarios del carnet de familia numerosa.